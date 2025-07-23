Bodrum Türkbükü’nde mega yatlar lüksü denize taşıyor: Solandge, Moca ve Leona büyülüyor

Bodrum Türkbükü koylarına demirleyen dev tekneler; uluslararası iş dünyası, teknoloji girişimcileri, enerji zenginleri ve Orta Doğu kraliyet ailelerinden misafirleriyle bölgeyi adeta yüzen saraylar geçidine çevirdi. Gündüz sakin koylara gizlenen yatlar, akşamüstü sahil restoranlarına tender'larla hareketlenerek sosyal hayata lüks bir ritim katıyor.

Yüksek güvenlikli özel iskeleler, kişiye özel lojistik hizmeti ve 7/24 ikmal zinciri bu seçici kitlenin her sezon geri dönmesini sağlıyor. Bu yaz Türkbükü sularında adları en çok anılan üç mega yat şöyle: Solandge, Moca ve Leona...

Prens Mükrin bin Abdülaziz (AA)

SOLANDGE

Yüzen Saray yaklaşık 150 milyon Euro değer biçilen, haftalık charter bedeli 1,15 milyon Euro seviyelerinde konuşulan Solandge; spa kompleksi, masaj odası, geniş güneş güverteleri ve açık deniz menziliyle "çıta yükselten" süperyatlar arasında yer alıyor. Bölgeye gelmeden önce Fethiye'de dev yakıt ikmali yaptığı bildiriliyor; bu da megayat operasyonlarının yerel ikmal ekonomisine etkisini gözler önüne seriyor.

Prens Mükrin bin Abdülaziz'in ultra lüks yatı Solandge, geçtiğimiz ay da Fethiye'ye demir atmıştı.

BENETTİ İMZASIYLA ZARİF GÜÇ

İtalyan Benetti yapımı, 63,5 metrelik Moca'nın liste fiyatı yaklaşık 42 milyon dolar... Çelik gövde–alüminyum üstyapı dengesi, 14 konuğa kadar konaklama kapasitesi ve uzun menzil profiliyle Ege & Doğu Akdeniz rotaları için cazip bir seçenek.

Camper & Nicholsons üzerinden satış piyasasında olduğu konuşuluyor; küresel envanterdeki binlerce yat arasında öne çıkmasının nedeni bakımlı durumu ve hacim/verim dengesi.

MODA DOKUNUŞLU KRALİYET OYUNCAĞI

Suudi kraliyet ailesiyle ilişkilendirilen ve iç tasarımında Roberto Cavalli imzası bulunduğu konuşulan Leona; iki havuz, geniş yemek salonu, sinema/oyun alanları ve deniz seviyesinde açılan bir plaj kulübüyle dikkat çekiyor. Türk–Yunan esintileri taşıyan dekorasyonuyla Ege ruhunu lükse taşıyan yat, uluslararası magazin basınında da ses getiriyor.

Leona, geçtiğimiz yıl 60 milyon dolara satıldı. Yatın, gizli bir milyarder tarafından alındığı vurgulandı.