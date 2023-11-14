Gayriresmi danışman Gökşen Anıl Ulukuş CHP'den istifa etti: "Oyumuza talip olmasınlar"

28 Mayıs hezimetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ve Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "gayriresmi danışman" krizinde istifa geldi.
28 Mayıs hezimetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ve Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "gayriresmi danışman" krizinde istifa geldi.
Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesinin ardından CHP ile yolları ayıran eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, "Seçim sürecinde milliyetçilik yarışına girenler şimdi bana devşirme lakabını takmış. CHP'ye kırgınlığım var üyeliğimi sonlandırdım. Bundan sonra oyumuzu da istemesinler" dedi.
CHP'YE OY YOK
Kılıçdaroğlu ile paylaştığı fotoğrafın ardından CHP'lilerin hedefi haline geldiğini belirten Ulukuş, özellikle Gençlik Kolları üyelerinin üzerine geldiğini ifade etti. Ulukuş, kendisine devşirme lakabı taktıklarını da söyledi.
Ulukuş, "O zaman bundan sonra seçimde oyumuzu da istemesinler. CHP, kariyer yapılan bir yer haline dönüşmüş. Ben Kemal Bey'le çalıştığım süre içerisinde hiçbir ticari işe bulaşmadım, hiçbir yakınım için de buna müsaade etmedim. Ancak bana yapılanlar hiç uygun değil. Kırgınlığım var, CHP üyeliğimi de sonlandırdım. Bundan sonra CHP'ye destek vermeyeceğim. Bugüne kadar özellikle 14 Mayıs ve 28 Mayıs süreçlerinde görüştüğümüz sivil toplum kuruluşları vardı, onlar da desteklerini çekiyor. O dönem milliyetçilik yarışına girenler şimdi bizi devşirme ilan ediyor. Bu durumda bundan sonra bizim oyumuza talip olmasınlar. Kemal Bey'le de devam etmiyorum. Bu durum ona zarar veriyor. Benim, çevresinde olmam Kemal Bey'i bazı kesimlerin hedefi haline getiriyor." dedi.
GAYRİRESMİ DANIŞMAN ULUKUŞ KURULTAY ÖNCESİ İTİRAF ETMİŞTİ: RESMİ GÖREVİM YOK
Ulukuş, partideki Kurultay öncesi CHP'nin tutuklanan gazeteciler Batuhan Çolak ile Süha Çardaklı'ya yönelik ziyaretini organize ettiğini söyledi. Ulukuş, "Resmi görevim yok. Gelişme oldukça Genel Başkanımızı bilgilendiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.
CHP FONDAŞI DUYURDU: DANIŞMAN ISRARI
CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi haberi, "Kılıçdaroğlu'nun danışman ısrarı: 'Görevi sona erdi' denilmişti..." başlığıyla okuyuculuların duyurdu.
CHP'NİN 100. YIL RESEPSİYONUNA KATILDI
CHP fondaşı, Ulukuş'un CHP'nin Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenlediği resepsiyona da katıldığını yazdı.
Cumhuriyet'in yaptığı haberi sosyal medya platformu X'te alıntılıyarak cevap veren Kılıçdaroğlu'nun gayriresmi danışmanı Ulukuş, "Benim CHP'de şu an herhangi bir görevim yok. Gönüllü bir Cumhuriyet Halk Partiliyim." diyerek CHP'li olduğunu belirtti. Gayriresmi görevini kabul eden Ulukuş Kılıçdaroğlu'na övgü dolu sözler söylemekten de geri durmadı.
Sosyal medya üzerinden nefret pompalayanları vatansever ilan eden Ulukuş, "Vatansever arkadaşlarımız tutuklandığında bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirmemden doğal ne olabilir? Sayın Genel Başkanımız da sesimize kulak vererek ortada seçim yokken bir adaletsizliği dile getirdi. Bundan çıkacak tek sonuç, Kılıçdaroğlu'nun adaleti savunduğudur." ifadelerini kullandı.
"YABANCI POSTAL İSTEMİYORUZ" PALAVRASI İLE ETKİNLİK DÜZENLEDİ
Ulukuş'un Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahlinde, "Yabancı Asker Postalı İstemiyoruz" etkinliği düzenlediği de ortaya çıktı. Ulukuş, etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Bugün Ankara'da Tam Bağımsız Türkiye" dedik.
CHP TEZKEREYE HAYIR OYU VERMİŞTİ
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylamada CHP ve terörün siyasi ayağı HDP hayır oyu kullandı. Tezkereye "hayır" oyu veren CHP'nin aynı tezkereye 1 Ekim 2016, 23 Eylül 2017 ve 8 Ekim 2019 tarihlerinde "evet" oyu verdiği ortaya çıktı. 2019'daki oylamanın ardından CHP fondaşı Cumhuriyet'e konuşan ve CHP'nin tezkereye evet demesinin doğru bir politika olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'e, Afrin'e güzel hizmetler götürülüyor. Askerimiz çekilseydi, bu hizmetler yok olacaktı" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan CHP'nin seçimlerde ittifak kurduğu İyi Parti, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi de tezkereye evet oyu verdi. Böylece seçimi kazanmaları durumunda Türkiye'nin menfaatine olan her konuda anlaşmazlık yaşayacak koalisyonun benzemezliği bir kez deşifre olmuştu.
CHP'DEKİ DANIŞMAN KRİZİ SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN GAYRİRESMİ DANIŞMANLIK
Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atanması sonrası isyan ateşi yandı.
Kılıçdaroğlu akıllara ziyan bir şekilde "Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" savunması yaparken CHP içerisinde "Kılıçdaroğlu şeffaf değil" tartışmaları patlak verdi. Ekremci medya ise krizi fırsata çevirip Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
İsmail Saymaz, "Kılıçdaroğlu'na hareket eden Tanju Özcan'a ihraç, Atatürk'e hakaret eden Mahpeyker'e oda!" derken HALK TV yazarı Mehmet Tezkan ise "CHP'nin anahtarını vermediği kalmış" ifadelerini kullandı.
Öte yandan skandalın bir numaralı ismi Perinaz Mahpeyker Yaman "Kılıçdaroğlu'na danışman oldum diye beni eleştirebilirler. Ama çocuklarıma, aileme niçin saldırılıyor? İnanılmaz tehditler, hakaret içerikli ağır yorumlar geliyor" açıklamasını yaptı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'yi ayağa kaldıracak bir 'danışman' vakası daha yaşandı.
Bu kez başrolde Gökşen Anıl Ulukuş var idi...
Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, daha evvel Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığını duyurmuş, ancak önceki paylaşımlarında Sezgin Tanrıkulu'na hakaretler ettiği ortaya çıkınca CHP'lilerin hedefi olmuştu.
Ulukuş'un atanmasına tepkiler yükselirken önce Eren Erdem sonra da CHP'den yapılan açıklamada Ulukuş'un danışman olmadığı iddia edilmişti.
Daha sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi kamuoyuna duyuran Ulukuş, CHP liderinin kendisine "sen devam et" dediğini bildirdi. Ancak baskılara dayanamayan Bay Bay Kemal, Ulukuş'a göstermelik el çektirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GİZLİ KAPAKLI İŞLER! ULUKUŞ'A "TEKRARDAN GEL DANIŞMAN OL" ÇAĞRISI
Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Gökşen Anıl Ulukuş'u aradığı 'danışmanlığa devam et' dediği iddia edildi. Akın'dan sonra topa giren Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Ulukuş'u yeniden aradığı tekrardan danışmanlık teklif ettiği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun Gökşen Anıl Ulukuş operasyonunu partililerden gizli yürüttüğü öğrenildi.
ULUKUŞ İDDİALARA YANIT VERMEDİ
Veryansın yazarlarından Erdem Atay, Gökşen Anıl Ulukuş'u aradığını belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun gel danışman ol" çağrısınının doğru olup olmadığını sorduğunu söyledi.
Atay, Ulukuş'un kendisine yanıt vermek istemediğini dile getirdi. Bunun üzerine Atay, "Eee şimdi CHP'yi arasam, "Bu doğru mu" desem, bana verecekleri cevabı biliyorum: "Kesinlikle öyle bir şey yok, 4 Haziran'daki kararda… falan filan…" ifadelerini kullandı.
CHP liderine "Sayın Kılıçdaroğlu, daha önce danışman atadığınız, tepkiler sonrası görevden aldığınız Gökşen Anıl Ulukuş sizin gayriresmî danışmanınız mı?" sorusunu yöneltti.