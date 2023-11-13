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CHP Karabataklığa battı | Ekrem kasaya çöktü! Başrolde İETT vurguncusu! Yolsuzluk, yasak aşk, kaset, grup sex... Ne ararsan var

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl oturduğu koltuğu kapan Özgür Özel genel başkan oldu. A Takımı'nı belirleyen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı olduğu tercihleriyle bir kez daha tescillemiş oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin kasasının İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Karabat'a teslim edilmesi gündem olmuştu.CHP'li Karabat'ın tecavüzden, şantaja, İETT üzerinden yaptığı vurguna kadar sicili oldukça kirli. Öte yandan sicili kirli olan tek isim Karabat değil. CHP'nin yeni Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı hakkında da ilginç bilgiler ortaya çıktı. Takvim.com.tr CHP'nin çürümüş sistemini sizler için derledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 07:00 Güncelleme 13 Kasım 2023, 11:10
CHP Karabataklığa battı | Ekrem kasaya çöktü! Başrolde İETT vurguncusu! Yolsuzluk, yasak aşk, kaset, grup sex... Ne ararsan var

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel'e kaptırdı.

Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu CHP'nin kasasının başına kendi adamını getirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
38. Kurultay'ın ardından Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Parti Meclisi, ilk olarak kurultay değerlendirmesi yaptı ve MYK üyeleri belirlendi.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.

İşte CHP'nin A Takımı:

Genel Başkan Özgür Özel

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi

Genel Sekreter Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü Deniz Yücel

CHP'NİN YENİ MYK'SINDAKİ DİĞER İSİMLER ŞÖYLE...
Gül Çiftci : (Seçim ve Hukuk)
Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları
İlhan Üzgel: Dış İlişkiler
Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları
Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları
Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları
Erhan Erdem: Tarım Politikaları
Murat Bakan: İçişleri Politikaları
Volkan Demir: Ticaret Politikaları
Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları
Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları
Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları
Koza Yardımcı: Kültür Politikaları
Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları

DEĞİŞİM YOK AYNI KAFA DEVAM
Söz konusu isimler parti politikasında her hangi bir değişimin olmayacağının göstergesi olurken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki etkisi de net bir şekilde görültü.

KASA EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÖZGÜR KARABAT'TA
Partinin kasasına bakan Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat oldu.

İmamoğlu'nun talebi üzerine önce Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı oldu.

Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyarlık ihaleleriyle gündeme oturmuştu. Bakım-onarımı içeren 19 ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşuldu. Milyarlık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı, arızalarının sayısı ise 500 bini aştı.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

Daha sonra bir kez daha ihaleye çıkan şirkete yine bakım-onarım işi verildi.

İETT otobüslerinin yolda kalmasına neden olan şirkete İBB yönetimi, 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödedi.

KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.

İŞTE O 14 İHALE
Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:

20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)

23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)

20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)

9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)

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Karabat'ın skandalları yalnızca İETT vurgunu ile bitmiyor kendisinin sicili oldukça kirli. Geçmişte CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adı tecavüz ve şantaj skandalında ile gündeme gelmişti.

NELER OLMUŞTU?
CHP'li vekilden Aynur Doğan ile yaşadığı ilişkinin gizli kamera görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen şebeke yakayı ele vermişti. Aynur Doğan ve eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ŞANTAJIN BAŞROLÜNÜ ÜSTLENEN İSİM TUTUKLANMIŞTI
Savcılık tarafından sorguları yapılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aralarında Karabat'la yasak aşk yaşayan ve şantajın başrolünde bulunan Doğan ile Bozkurt, Cahit A. ve Ahmet A. "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Şantaj" suçlarından tutuklandı.

ŞANTAJLI İNTİKAM PLANI!
Şantaj ve tecavüz skandalının nasıl geliştiğine ilişkin detaylar şu şekildeydi:

Milletvekili Özgür Karabat'tan 10 milyon TL'yi isteyen şüpheli Cahit A., seçim döneminde CHP Arnavutköy Belediye Başkan aday adayı oldu ve Karabat'tan seçilebilmesi için yardım istedi. Seçilemeyen Cahit A.'nın kardeşi Ahmet A. bunun sorumlusu olarak Karabat'ı gördü. Aday adaylığı dönemindeki masrafları telafi etme bahanesiyle suç ortaklarıyla birlikte Aynur Doğan'ın, Karabat'la yakınlaşmasını istedi.

Doğan, Karabat'la birden fazla olacak şekilde evine davet ederek birliktelik yaşadı. İlişkiyi gizli kamera düzeneğiyle kayıt altına aldı. Şüpheliler Karabat'a görüntülerin ifşa edileceği tehdidiyle mesaj gönderdi. Cahit A. önce 10 milyon TL istedi, Karabat'ın kabul etmemesi üzerine 3 milyon TL'ye kadar düştü.

Aynur Doğan

Doğan'ın, Karabat'la yaşadığı her birliktelik sonrası, Cahit A.'ya bilgi verdiği, Ahmet A.'nın ise dijital materyalleri Doğan'dan teslim aldığı tespit edildi. Bozkurt'un ise Karabat'a şantaj içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. Mesajları göndermeden önce ise Doğan'a göndererek, fikrini sorduğu, aralarında şakalaştıkları ortaya çıktı.

Bozkurt'un milletvekili Karabat'a Doğan'la olan ilişkisine ait fotoğrafları da gönderdiği belirlendi. Cahit A.'nın Ahmet A.'ya yazdığı mesajlarda, Doğan'ı tatile göndereceğini, kimsenin onu bulamayacağını söylediği tespit edildi.

"BANA ZORLA SAHİP OLDU!"
CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede CHP milletvekili Özgür Karabat tarafından tecavüze uğradığını ve ilişkilerinin böyle başladığını öne sürdü. Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" dedi.

"BENİMLE SÜREKLİ BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ, WHATSAPP'TAN ARAYIP KENDİNİ TATMİN EDİYORDU"
Aynur Doğan, CHP'li Özgür Karabat'ın kendisi ile sürekli birlikte olmak istediğini ifade etti. Doğan, "Özgür bana sürekli yatakta, "fahi**, oro*** olacaksın dedi. Müsait olduğu zamanlarda beni WhatsApp üzerinden görüntülü arıyordu ve kendini tatmin ediyordu" dedi.

GRUP SEX SKANDALI
CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'
Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı tecavüz ve şantaj skandalında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Karabat'ı, CHP'li Aynur Doğan'la yaşadığı birlikteliğe ilişkin görüntüleri yaymakla tehdit ederek 10 milyon lira isteyen CHP eski Arnavutköy İlçe Belediye Başkan Aday Adayı Cahit Alma'nın, 'İBB'de Yönetim Kurulu Üyeliği' de talep ettiği belirlendi. Karabat, kendisine atılan tehdit ve şantaj içerikli Whatsapp mesajlarını da savcılığa sundu.

"SELAM VEKİLİM GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE!"
Mesajlarda "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. S..s partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde. Başka yerlere gitmeden sana gelsin dedim" ifadeleri yer aldı.

DOĞAN "BİLGİM YOK" DEDİ
Şantajın başrolünde yer alan CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan CHP'li Aynur Doğan ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi, evine kurduğu kamera sistemi için ise "Evimde salonun ortasında kamera var ancak gizli kamera değil" iddiasında bulundu. Kayıtların, Doğan'ın evindeki kameralara ait olduğu ileri sürülüyor.

PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Selin Sayek Böke de dikkat çekiyor...

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yine Genel Sekreterlik görevine bulunmuş ve PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini savunmuştu.

O AVUKAT DİSİPLİN BAŞKANI
Öte yandan CHP'nin yeni Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı hakkında da ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda başkan seçilen avukat Turan Taşkın Özer ile ilgili iddiayı ortaya atan isim ise Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı ve değişimcilere karşı tavırlarıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan oldu.

Erdoğan, Özer'in Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Beylikdüzü WhatsApp gruplarında küfür ettiğini iddia ederek sosyal medyadan yüklendi.

Erdoğan, ilçe başkanlığına Özer'in ihraç edilmesi talebiyle şikâyet dilekçesi düzenlendiğini, CHP İstanbul Disiplin Kurulu'na dilekçe ile ilçeden başvuranlar olduğunu gösteren belgeleri paylaşarak şunları söyledi: "Genel Başkana küfür eden adam disiplin kurulu başkanı... İBB'nin kamu kaynakları ile devirebildikleri Genel Başkanına ağır hakaretlerde bulunan ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun 3-5 avukatından birisi olan Taşkın Özer adlı zât CHP Disiplin Kurulu Başkanı yapılmış."

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Ayrıca Tolgahan Erdoğan, CHP Parti Meclisi Üyesi Seçilen Eski Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz hakkında yolsuzluk yaptığına dair bir iddiada bulundu.

Erdoğan, sosyal medya paylaştığı mesajta şu ifadelere yer verdi:

CHP Parti Meclisi Üyesi Seçilen Eski Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz'ün daha önce parti içindeki yolsuzluklar sebebiyle bugün değişimci olan , dönemin örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl tarafından bizzat görevden alındığı ortaya çıktı.

Kayyum İl Başkanının denetleme istemesi sonucu ortaya çıkan tabloda birçok usulsüz harcama yapıldığı tespit edilmişti.

Sucuk işi ile uğraşan Görgöz'ün partiye satın aldığı sucukların ne yapıldığı gerçekten merak konusu...

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