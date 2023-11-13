CHP Karabataklığa battı | Ekrem kasaya çöktü! Başrolde İETT vurguncusu! Yolsuzluk, yasak aşk, kaset, grup sex... Ne ararsan var

DEĞİŞİM YOK AYNI KAFA DEVAM Söz konusu isimler parti politikasında her hangi bir değişimin olmayacağının göstergesi olurken Ekrem İmamoğlu 'nun Özgür Özel üzerindeki etkisi de net bir şekilde görültü.

Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyarlık ihaleleriyle gündeme oturmuştu. Bakım-onarımı içeren 19 ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşuldu. Milyarlık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı, arızalarının sayısı ise 500 bini aştı.

İmamoğlu'nun talebi üzerine önce Özgür Özel 'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat , son olarak da partinin yeni genel saymanı oldu.

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

Daha sonra bir kez daha ihaleye çıkan şirkete yine bakım-onarım işi verildi.

İETT otobüslerinin yolda kalmasına neden olan şirkete İBB yönetimi, 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödedi.

KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.