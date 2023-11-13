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Kılıçdaroğlu 'ille de intikam' diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden "CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında" yorumu

CHP'de kurultay sonrası sular durulmuyor. Koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu'nun kalemşorları ise Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuruyor. Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde İmamoğlu aleyhinde çalışıp CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi. Aynı Odatv'de "Kılıçdaroğlu'nun kenara çekilmeye niyeti yok" ifadeleriyle haber yapıldı. Devrik CHP liderinin akil adam rolünde siyasete devam edeceği söylendi. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanıyla bir araya gelmesi tartışmaların fitilini ateşledi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 10:39 Güncelleme 13 Kasım 2023, 11:21
Kılıçdaroğlu ’ille de intikam’ diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden CHP’yi tekrar ele geçirme hırsında yorumu 1

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 28 Mayıs'ta alınan tarihi mağlubiyet sonrası işler bir türlü yolunda gitmiyor.

Kılıçdaroğlu ’ille de intikam’ diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden CHP’yi tekrar ele geçirme hırsında yorumu 2

Geride bıraktığımız günlerde yapılan kurultayda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi. Koltuğa Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel oturdu.

Kılıçdaroğlu ’ille de intikam’ diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden CHP’yi tekrar ele geçirme hırsında yorumu 3

KILIÇDAROĞLU 'İNTİKAM' İSTİYOR! EKREMCİLER YERDEN YERE VURUYOR
Özel'e koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediği gözler önüne serildi.

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