Kılıçdaroğlu 'ille de intikam' diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden "CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında" yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 28 Mayıs'ta alınan tarihi mağlubiyet sonrası işler bir türlü yolunda gitmiyor.
Geride bıraktığımız günlerde yapılan kurultayda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi. Koltuğa Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel oturdu.
KILIÇDAROĞLU 'İNTİKAM' İSTİYOR! EKREMCİLER YERDEN YERE VURUYOR
Özel'e koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediği gözler önüne serildi.