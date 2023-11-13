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'Bay Kemalistler' Ekrem İmamoğlu'na kazan kaldırdı: Memlekete vereceği zararı biliyorum! İstifa eden Ufuk Emre Bektaş'tan "Alevi" çıkışı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga bitmiyor. 13 yıldır oturduğu koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu "İntikam" isterken yandaşları da boş durmuyor. Hedefine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi ve Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş, "Yolumuz uzun diyerek meydanlarda haykıranların bu memlekete uzun vadede vereceği zararı biliyoruz" diyerek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" kimliği sebebiyle yıpratıldığını savunan Ufuk Emre Bektaş,"Finanse ettikleri medya organları ve gazetcilerle yaptıkları algı operasyonlarının karşısında durmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 17:15 Güncelleme 13 Kasım 2023, 17:29
’Bay Kemalistler’ Ekrem İmamoğlu’na kazan kaldırdı: Memlekete vereceği zararı biliyorum! İstifa eden Ufuk Emre Bektaş’tan Alevi çıkışı...

Cumhuriyet Halk Partisinde 4 -5 Kasım'da yaşanan kurultay sonrası kavga daha da ateşlendi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İNTİKAM İSTİYOR
13 yıldır oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" istiyor.

EKREM İMAMOĞLU'NU BİTİRECEK
Siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi tekrar ele geçirmek için bir çalışma ofisi açacağı "akil adam" rolünde siyasi hayatına devam edeceği iddia ediliyor.

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KEMALCİLER VURMAYA BAŞLADI
Kemal Kılıçdaroğlu gibi yandaşları da boş durmuyor. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi ve Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Ufuk Emre Bektaş hedefine Ekrem İmamoğlu'nu alarak olay açıklamalarla partiden istifa etti.

"Teslim olmayacağız" diyen Ufuk Emre Bektaş, "İstifa kararını vermeden önce parti içinde kalarak mücadele etme seçeneğini de değerlendirdim. Ancak partimizin yönetim katmanlarına sızmış olan ve partinin temel değerlerini tehdit eden bir oluşumla içeride kalarak mücadele etmenin zorluğunu hissettim." ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SALLADI: MEMLEKETE VERECEĞİ ZARARI BİLİYORUM
Kamu kaynakları kullanılarak toplumun karşısına "Değişim" yalanı konulduğunu savunarak Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Bektaş, "Yolumuz uzun diyerek meydanlarda haykıranların, bu memlekete uzun vadede vereceği zararı biliyor ve o oyun taşlarını döşeyenler arasında olmayı zül sayıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALEVİ" ÇIKIŞI: MEDYA ORGANLARI VE GAZETECİLERLE YIPRATTILAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu sürede "Alevi" olduğu için yıpratıldığının öne süren Bektaş şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde ve öncesinde sırf Alevi kimliğinden dolayı çirkin dille yıpratılmasını, yalnızlaştırılmasını asla unutmayacağım. Finanse ettikleri medya organları ve gazetecilerle yaptıklarrı algı operasyonlarının karşısında durmaya devam edeceğim."

"GÖLGE KABİNE" DEDİ KASAYI EKREM'E KAPTIRDI
Öte yandan "Tavşan" aday Özgür Özel'in A Takımı da belli oldu. Özel "Gölge" bir kabine kurduğunu iddia etse de partinin kasasını Ekrem İmamoğlu'na kaptırdı. CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla biline "İhaleci" Özgür Karabat getirildi.

Daha önce SHP ve Deniz Baykal yönetimi döneminde CHP'de de "gölge kabine" oluşturulmıştu. Ancak ilk kez MYK üyelerinden oluşan bir gölge kabine açıklandı. Sözde gölge kabine üyeleri, sorumlu oldukları bakanlıkların icraatını yakından izleyecek ve bakanlıkların eksikleri, yanlışlara ilişkin parti politikalarına uygun öneriler ve raporlar hazırlayacak, kamuoyuna açıklayacak.

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