'Bay Kemalistler' Ekrem İmamoğlu'na kazan kaldırdı: Memlekete vereceği zararı biliyorum! İstifa eden Ufuk Emre Bektaş'tan "Alevi" çıkışı...

"Teslim olmayacağız" diyen Ufuk Emre Bektaş, "İstifa kararını vermeden önce parti içinde kalarak mücadele etme seçeneğini de değerlendirdim. Ancak partimizin yönetim katmanlarına sızmış olan ve partinin temel değerlerini tehdit eden bir oluşumla içeride kalarak mücadele etmenin zorluğunu hissettim." ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SALLADI: MEMLEKETE VERECEĞİ ZARARI BİLİYORUM Kamu kaynakları kullanılarak toplumun karşısına "Değişim" yalanı konulduğunu savunarak Ekrem İmamoğlu 'na yüklenen Bektaş, "Yolumuz uzun diyerek meydanlarda haykıranların, bu memlekete uzun vadede vereceği zararı biliyor ve o oyun taşlarını döşeyenler arasında olmayı zül sayıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALEVİ" ÇIKIŞI: MEDYA ORGANLARI VE GAZETECİLERLE YIPRATTILAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu sürede "Alevi" olduğu için yıpratıldığının öne süren Bektaş şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde ve öncesinde sırf Alevi kimliğinden dolayı çirkin dille yıpratılmasını, yalnızlaştırılmasını asla unutmayacağım. Finanse ettikleri medya organları ve gazetecilerle yaptıklarrı algı operasyonlarının karşısında durmaya devam edeceğim."

"GÖLGE KABİNE" DEDİ KASAYI EKREM'E KAPTIRDI

Öte yandan "Tavşan" aday Özgür Özel'in A Takımı da belli oldu. Özel "Gölge" bir kabine kurduğunu iddia etse de partinin kasasını Ekrem İmamoğlu'na kaptırdı. CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla biline "İhaleci" Özgür Karabat getirildi.

Daha önce SHP ve Deniz Baykal yönetimi döneminde CHP'de de "gölge kabine" oluşturulmıştu. Ancak ilk kez MYK üyelerinden oluşan bir gölge kabine açıklandı. Sözde gölge kabine üyeleri, sorumlu oldukları bakanlıkların icraatını yakından izleyecek ve bakanlıkların eksikleri, yanlışlara ilişkin parti politikalarına uygun öneriler ve raporlar hazırlayacak, kamuoyuna açıklayacak.