Bu mu değişim Özgür Özel I CHP’de ilk kıyım itaatsizlerle başladı! İsmini anons etmeyen Bay Kemalciler partiden şutlandı

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı. Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'CULAR İKİ FARKLI CEPHEYE Mİ AYRILDI?

"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özelciler" ve "İmamoğlucular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

KARA LİSTEYE ALDI!

Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte muhalif belediye başkanlarını aday gösterilmeme paniği sardı.

CHP Genel Başkanı Özel'in aralarında Bülent Kerimoğlu, Battal İlgezdi ve Ali Kılıç'ın da olduğu isimlerin üstünü çizeceği iddia edildi.