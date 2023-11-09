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Bu mu değişim Özgür Özel I CHP'de ilk kıyım itaatsizlerle başladı! İsmini anons etmeyen Bay Kemalciler partiden şutlandı

Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl oturduğu koltuğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan aday" Özgür Özel'e kaptırdı. Özel ne kadar "Değişim" dese de Kılıçdaroğlu ile aynı politikaları izleyeceğinin işaret fişeğini yaktı. Entrikalar tüm hızıyla devam ederken ilk kıyım gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ilk kurbanları sunucu Barış Bozkurt ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan oldu. Özel’in iki ismi de kurultayda kendisini anons etmedikleri için görevden aldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 01:00 Güncelleme 10 Kasım 2023, 01:20
Bu mu değişim Özgür Özel I CHP’de ilk kıyım itaatsizlerle başladı! İsmini anons etmeyen Bay Kemalciler partiden şutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu 38. Olağan Kurultayda koptu. "Değişim' tartışmalarının gölgesinde yapılan genel başkanlık seçimlerinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel kazandı.



TAVŞAN KOLTUĞA ZIPLADI
Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

ÖZEL'E "MUHALİF" ATAK
Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik "Denge ve Denetleme" grubunu oluşturdu.

Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı. Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'CULAR İKİ FARKLI CEPHEYE Mİ AYRILDI?
"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özelciler" ve "İmamoğlucular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.

KARA LİSTEYE ALDI!
Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte muhalif belediye başkanlarını aday gösterilmeme paniği sardı.

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CHP Genel Başkanı Özel'in aralarında Bülent Kerimoğlu, Battal İlgezdi ve Ali Kılıç'ın da olduğu isimlerin üstünü çizeceği iddia edildi.

*BARIŞ BOZKURT

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURBANLARI BAY KEMAL'İN YANCILARI OLDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ilk kurbanları sunucu Barış Bozkurt ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruma müdürü protokol danışmanı Koray Aslan oldu.

*KORAY ASLAN

İLK KIYIM İTAATSİZLERE
Özel'in iki ismi de kurultayda kendisini anons etmedikleri için görevden aldığı bildirildi. CHP Kurultayında Özgür Özel'in salona girişi anons edilmemişti.

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