BAHADIR ERDEM SEBEBİNİ AÇIKLADI: İTTİFAKSIZ YEREL SEÇİM

Durmuş Yılmaz, "her şey çöktü" derken Bahadır Erdem ise " ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını söyledi. AKŞENER 2 İSMİ İŞARET ETTİ: SİLMEZSEM ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM

Akşener geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı konuşmada "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu sözleriyle kuzeni Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği ileri sürüldü. Ümit Dikbayır'ın Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilirken Dikbayır'ın da belediyelerle ticari ilişkilere girdiği güneme geldi. Uğur Poyraz'ın ise Akşener'in aleyhinde konuştuğu öne sürüldü. DİKBAYIR'DAN "AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN" DİLEKÇESİ

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Akşener'in çıkışının ardından bomba bir hamle yaparak partiyi daha da karıştırdı. İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır Meral Akşener'in ve ailesi ile Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. 10 VEKİL DAHA İSTİFA EDECEK

Akşener partide kontolü kaybederken kulislerde konuşulanlara göre İYİ Parti'den istifa edecek 10 milletvekili daha bulunuyor... Sadece mevcut vekiller değil eski milletvekilleri ve teşkilattan birçok ismin İYİ Parti saflarından ayrılmaya yakın olduğu konuşuluyor. Sosyal medya hesapları üzerinden ayrılma sinyali verenlerin sayısı artıyor. Örneğin eski Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Gitme vakti geldiyse kaldığın her an ziyandır" mesajı paylaşımı yaptı...

AKŞENER'İ MASAYA OTURTMAK İÇİN Mİ?

Akşener'in ittifak siyasetini reddederek "81 ilde aday çıkaracağız" çıkışıyla birlikte partinin karışması kulislerde bir iddianın yüksek sesle dillendirilmesine sebep oldu.

Akşener'in 3-6 Mart sürecinde olduğu gibi masaya tekrar dönerek bir at pazarlığına tutuşması isteniyor. Öyle ki Bahadır Erdem istİfasının sebebini "İttifaksız seçime gitmek" olarak açıkça söyledi. TIPIŞ TIPIŞ DÖNECEK Mİ?

Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatması sonrası masadan kalkmış ancak 3 gün boyunca hem CHP yandaşı medya üzerinden hem de parti içindeki Bahadır Erdem gibi masa yanlısı isimler tarafından baskı altına alınarak tekrar masaya oturtulmuştu. İYİ Parti Genel Başkanının tekrar böyle bir dayatma ile karşı karşıya olduğu görülüyor...

AKŞENER'DEN REST: ÇOK İYİ BİLİYORUM

Akşener bugün TBMM toplantısında yaptığı açıklamada yerel seçimlere ittifaksız gideceklerini yineleyerek, "İYİ Parti'ye, istikamet çizmeye kalkanlara; linçle, mobingle, namertlikle, bizi, yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de, çok iyi biliyorum!" dedi. Meral Akşener, "Buradan siyaset simsarlarına sesleniyorum; Biz tek siz hepiniz. Hadi bakalım!" ifadelerini kullandı. "ÜST AKIL DEVREYE GİREBİLİR"

Öte yandan Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisine rest çekmesi de bu süreci hızlandırdığı anlaşılıyor... Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi "Özel Akşener" temasına ilişkin çarpıcı bir kulis aktardı. Selvi ittifakın "üst akıl" tarafından tekrar gündeme getirilceğini belirterek şunları yazdı: "CHP medyasında zaman zaman Özgür Özel'in, Meral Akşener'le görüşeceği yönünde haberler çıkıyor. Yazılanlara göre bugün bir araya geleceklerdi. Özgür Özel'e görüşme soruldu. "Yok. Ben de şaşırdım" yanıtını verdi.Ama kurultay gecesinden itibaren böyle bir beklenti var. Özgür Özel'in Akşener'le görüşüp, İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılması için ikna etmesi bekleniyor. Aslında dünkü konuşmasında da Akşener'e bir çiçek atıp, görüşmenin zeminini oluşturması bekleniyordu ama o konuya hiç değinmedi. CHP ile İYİ parti arasındaki makas açılıyor, ittifak konusu giderek bir muammaya dönüşüyor. İki lider ittifakı kuramazsa iş üst akla kalabilir." TIPIŞ TIPIŞ DÖNECEK Mİ?

Bakalım Akşener yine sözlerini çiğneyip tıpış tıpış ittifaka dönecek mi yoksa ittifaksız yoluna devam mı edecek... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN