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İYİ Parti'deki depremin perde arkası... Meral Akşener tekrar masaya mı oturtulacak? Baskı başladı... Akşener'den rest

Genel seçimlerde beklediğini bulamayan İYİ Parti yerel seçimler yaklaşırken daha da karıştı. Son dönemde Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem partiden istifa ederken İYİ Parti'den pis kokular yükselmeye başladı. Meral Akşener’in kuzeni olduğu bilinen Ümit Dikbayır, Akşener'in banka hesabının kontrol edilmesi için dilekçe verdi Akşener ise parti içine rest çekti. Yaşananlar parti içi kriz gibi görünse de arka planda Meral Akşener'in "ittifaksız seçim" çıkışının olduğu konuşuluyor. Öyle ki Akşener baskı altına alınarak yeniden bir ittifaka tutuşması ve tıpış tıpış yerel seçimde ittifak yapması bekleniyor... Bir başka bomba ise Özel ve Akşener'in ittifakı kuramaması halinde devreye "üst aklın" gireceği yönünde... Akşener TBMM'de yaptığı açıklamada dayatmalara karşı çıkış yaparak, "İyi Parti'ye istikamet çizmeye kalkanlara geçit vermeyeceğiz" dedi. İşte İyi Parti'deki depremin perde arkası...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 10:04 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:35
İYİ Parti’deki depremin perde arkası... Meral Akşener tekrar masaya mı oturtulacak? Baskı başladı... Akşener’den rest

Genel seçimlerden hezimetle çıkan 8'li koalisyonun ortakları yerel seçime yaklaşırken yine entrikalarla birbirini yemeye devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisinde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırırken krizin daha büyüğü İYİ Parti'de baş gösterdi.

"81 İLDE ADAY GÖSTERECEĞİZ" DEDİ KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI
Meral Akşener yerel seçimlerde ittifak yapmacağını iddia ederek ittifakı dağıttı. Kurultay'da "Bu partide şımarıklık bitmiştir herkes haddini bilecek" diyerek parti içine mesaj veren Meral Akşener ilerleyen süreçte "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek bitirdiği ittifakın ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'na salladı.

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Akşener daha sonra "CHP rakibimizdir" diyerek yerel seçimler için adaylarını açıklamaya başladı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Akşener'in bu kararını takip eden süreçte parti içinde de pis kokular da yükselmeye başladı. Seçimlerin ardından Aytun Çıray partiden istifa ederken partiden irili ufaklı kopuşlar bitmedi.

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Daha önce Yavuz Ağıralioğlu Aytun Çıray gibi ağır toplar partiden koparken son dönemde İYİ Parti saflarından kopuşlar daha da arttı. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ardından GİK üyesi, 6'lı masada Akşener'i temsil eden ve kurucu üye Bahadır Erdem istifa etti. Ve bir başka kurucu isim, eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da İYİ Parti ile yolunu ayırdı.

BAHADIR ERDEM SEBEBİNİ AÇIKLADI: İTTİFAKSIZ YEREL SEÇİM
Durmuş Yılmaz, "her şey çöktü" derken Bahadır Erdem ise " ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını söyledi.

AKŞENER 2 İSMİ İŞARET ETTİ: SİLMEZSEM ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM
Akşener geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı konuşmada "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu sözleriyle kuzeni Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastettiği ileri sürüldü.

Ümit Dikbayır'ın Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilirken Dikbayır'ın da belediyelerle ticari ilişkilere girdiği güneme geldi. Uğur Poyraz'ın ise Akşener'in aleyhinde konuştuğu öne sürüldü.

DİKBAYIR'DAN "AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN" DİLEKÇESİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır Akşener'in çıkışının ardından bomba bir hamle yaparak partiyi daha da karıştırdı. İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe veren Dikbayır Meral Akşener'in ve ailesi ile Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi.

10 VEKİL DAHA İSTİFA EDECEK
Akşener partide kontolü kaybederken kulislerde konuşulanlara göre İYİ Parti'den istifa edecek 10 milletvekili daha bulunuyor... Sadece mevcut vekiller değil eski milletvekilleri ve teşkilattan birçok ismin İYİ Parti saflarından ayrılmaya yakın olduğu konuşuluyor.

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Sosyal medya hesapları üzerinden ayrılma sinyali verenlerin sayısı artıyor. Örneğin eski Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Gitme vakti geldiyse kaldığın her an ziyandır" mesajı paylaşımı yaptı...

AKŞENER'İ MASAYA OTURTMAK İÇİN Mİ?
Akşener'in ittifak siyasetini reddederek "81 ilde aday çıkaracağız" çıkışıyla birlikte partinin karışması kulislerde bir iddianın yüksek sesle dillendirilmesine sebep oldu.

Akşener'in 3-6 Mart sürecinde olduğu gibi masaya tekrar dönerek bir at pazarlığına tutuşması isteniyor. Öyle ki Bahadır Erdem istİfasının sebebini "İttifaksız seçime gitmek" olarak açıkça söyledi.

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TIPIŞ TIPIŞ DÖNECEK Mİ?
Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatması sonrası masadan kalkmış ancak 3 gün boyunca hem CHP yandaşı medya üzerinden hem de parti içindeki Bahadır Erdem gibi masa yanlısı isimler tarafından baskı altına alınarak tekrar masaya oturtulmuştu. İYİ Parti Genel Başkanının tekrar böyle bir dayatma ile karşı karşıya olduğu görülüyor...

AKŞENER'DEN REST: ÇOK İYİ BİLİYORUM
Akşener bugün TBMM toplantısında yaptığı açıklamada yerel seçimlere ittifaksız gideceklerini yineleyerek, "İYİ Parti'ye, istikamet çizmeye kalkanlara; linçle, mobingle, namertlikle, bizi, yolumuzdan döndürmek isteyenlere geçit vermeyeceğimizi de, çok iyi biliyorum!" dedi.

Meral Akşener, "Buradan siyaset simsarlarına sesleniyorum; Biz tek siz hepiniz. Hadi bakalım!" ifadelerini kullandı.

"ÜST AKIL DEVREYE GİREBİLİR"
Öte yandan Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisine rest çekmesi de bu süreci hızlandırdığı anlaşılıyor... Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi "Özel Akşener" temasına ilişkin çarpıcı bir kulis aktardı.

Selvi ittifakın "üst akıl" tarafından tekrar gündeme getirilceğini belirterek şunları yazdı:

"CHP medyasında zaman zaman Özgür Özel'in, Meral Akşener'le görüşeceği yönünde haberler çıkıyor. Yazılanlara göre bugün bir araya geleceklerdi. Özgür Özel'e görüşme soruldu. "Yok. Ben de şaşırdım" yanıtını verdi.Ama kurultay gecesinden itibaren böyle bir beklenti var. Özgür Özel'in Akşener'le görüşüp, İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılması için ikna etmesi bekleniyor. Aslında dünkü konuşmasında da Akşener'e bir çiçek atıp, görüşmenin zeminini oluşturması bekleniyordu ama o konuya hiç değinmedi. CHP ile İYİ parti arasındaki makas açılıyor, ittifak konusu giderek bir muammaya dönüşüyor. İki lider ittifakı kuramazsa iş üst akla kalabilir."

TIPIŞ TIPIŞ DÖNECEK Mİ?
Bakalım Akşener yine sözlerini çiğneyip tıpış tıpış ittifaka dönecek mi yoksa ittifaksız yoluna devam mı edecek...

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