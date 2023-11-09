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İYİ Parti hakkında bomba iddia! Meral Akşener Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz'a kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını kontrol ettirip...

Son dakika haberleri... CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’yla hançer tartışmaları yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti içindeki hakimiyeti son dönemde sorgulanmaya başlandı. Öyle ki Ankara kulislerinde konuşulanlar hiç yenilir yutulur cinsten değil. Akşener’in kuzeni Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın Meral Akşener’in banka hesabını kontrol ettirdiği ortaya çıktı. Bir diğer iddia ise Uğur Poyraz hakkında. Antalya Milletvekili Poyraz’ın Akşener’in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı konuşuluyor. Skandalı duyan Meral Akşener’in sinirden küplere bindiği belirtilirken Murat İde iddiası İYİ Parti’de neler oluyor? dedirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 13:06 Güncelleme 09 Kasım 2023, 13:12
İYİ Parti hakkında bomba iddia! Meral Akşener Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz’a kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını kontrol ettirip...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Akşener de 'hançer'lendiğini ima edip "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." diye konuştu.

Akşener'in bu sözleri kimin için ve neden kullandığı büyük merak konusuyken Ankara kulislerinden gelen iddialar yenilir yutulur cinsten değildi.

Akşener'in bu sözleri, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan ve aynı zamanda akrabası olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği belirtiliyor.

MERAL AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia ediliyor. Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in grup toplantısında konudan haberdar olduğu ve bu yüzden de öfkesinin konuşmasına yansıdığı belirtiliyor.

POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.

AK PARTİ'YE GEÇEN NEBİOĞLU'NU MİLLETVEKİLİ YAPMAKLA DA SUÇLANIYOR
Poyraz'ın suçlandığı bir başka konu da, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu partiye kazandırmak.

İKİ İSME DE KAPI GÖSTERİLDİ
Yaşanan gelişmeler sonrasında Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre, Uğur Poyra ve Ümit Dikbayır'a grup toplantısı sonrası kapı gösterildi. Hatta Dikbayır'a yakın Sakarya İl Başkanlığı dün gece istifa ettirildi. İki ismin de istifasını açıklaması an meselesi.

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AKŞENER'İN DANIŞMANI İDE'NİN GÖNDERİLMESİ DE TARTIŞMA KONUSU
Meral Akşener'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat İde, geçen hafta aniden partiden gönderilmişti. İde'nin partiden gönderilmesi de bir başka tartışma konusu. İde'nin gönderilmesi kararının Akşener'e sorulmadan alındığı belirtiliyor.

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