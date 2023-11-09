İYİ Parti hakkında bomba iddia! Meral Akşener Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz’a kapıyı gösterdi! Gizlice banka hesaplarını kontrol ettirip...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Akşener de 'hançer'lendiğini ima edip "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." diye konuştu.
Akşener'in bu sözleri kimin için ve neden kullandığı büyük merak konusuyken Ankara kulislerinden gelen iddialar yenilir yutulur cinsten değildi.
Akşener'in bu sözleri, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan ve aynı zamanda akrabası olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği belirtiliyor.
MERAL AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddia ediliyor. Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in grup toplantısında konudan haberdar olduğu ve bu yüzden de öfkesinin konuşmasına yansıdığı belirtiliyor.