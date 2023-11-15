Lider eşleri Emine Erdoğan öncülüğünde toplanıyor! Filistin için tek yürek olunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın ardından eşi Emine Erdoğan da İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların durması ve ateşkesin bir an önce sağlanması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.

Emine Erdoğan liderliğinde İstanbul , bugün Gazze için uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

DAYANIŞMA MESAJI VERİLECEK

Aralarında Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerinin katılacağı, "United For Peace In Palestine" adlı toplantıda, Gazze'deki insanlık dramına karşı birlik ve dayanışma mesajları verilecek.