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Lider eşleri Emine Erdoğan öncülüğünde toplanıyor! Filistin için tek yürek olunacak

Birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşleri, Emine Erdoğan öncülüğünde Gazze için bir araya geliyor. İstanbul'da bugün "Filistin İçin Tek Yürek" ana temasıyla yapılacak zirvede Gazze'deki katliamın bir an önce sona erdirilmesi istenecek.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 08:31 Güncelleme 15 Kasım 2023, 08:44
Lider eşleri Emine Erdoğan öncülüğünde toplanıyor! Filistin için tek yürek olunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından eşi Emine Erdoğan da İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların durması ve ateşkesin bir an önce sağlanması için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.

Emine Erdoğan liderliğinde İstanbul, bugün Gazze için uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

DAYANIŞMA MESAJI VERİLECEK
Aralarında Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da olduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerinin katılacağı, "United For Peace In Palestine" adlı toplantıda, Gazze'deki insanlık dramına karşı birlik ve dayanışma mesajları verilecek.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek lider eşleri, Filistin halkına destek vermek amacıyla bir arada olmanın önemini vurgulayacak. "Filistin İçin Tek Yürek" ana teması altında tek oturumda gerçekleştirilecek zirvede, çeşitli görüş alışverişi yapılacak.

MALZEME SEVKİYATI GÜNDEMDE
Ayrıca Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiği de deklare edilecek.

Emine Erdoğan'ın hitaplarıyla başlayacak tarihi zirve, resmi devlet başkanı eşlerinin konuşmasıyla devam edecek. Zirve sonunda düzenlenecek basın toplantısında ise uluslararası toplumun Filistin davasına sahip çıkması gerektiği anlatılacak.

DAHA ÖNCE DE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ
Emine Erdoğan, eşi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 10 Ocak 2009'da İstanbul'da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti. Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve iki haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti.

Toplantıda Emine Erdoğan "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oybirliğiyle kabul edilmişti.

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