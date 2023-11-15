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Gazze'ye yardım eli! Türkiye mazlumlar için devrede: Gazzeli 27 kanser hastası Ankara'da

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 27 kanser hastasının tedavileri için 13 refakatçisi ile birlikte Türkiye'ye getirileceğini söylemişti. Mısır'dan havalanan ve toplamda 40 kişiyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam edecektir. Hastaların tedavilerine Ankara'da şehir hastanemizde devam edecektir." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 12:28 Güncelleme 16 Kasım 2023, 08:36
Gazze’ye yardım eli! Türkiye mazlumlar için devrede: Gazzeli 27 kanser hastası Ankara’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 27 kanser hastasının tedavileri için 13 refakatçisi ile birlikte Türkiye'ye getirileceğini söylemişti.

Gazze'ye yardım eli!

İKİ UÇAK, TÜRKİYE'YE GELDİ
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi.

Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi.

Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.

Mısır'dan havalanan ve toplamda 40 kişiyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Gazzeli 27 kanser hastası refakatçileriyle birlikte yurda giriş yaptı.



"REFAH SINIR KAPISI ÜZERİNDEN İZİN VERDİĞİ İLK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"
Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir.

Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam edecektir. Hastaların tedavilerine Ankara'da şehir hastanemizde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'nda Gazze'den getirilen hastaların uçağa taşınmasına eşlik etti.


Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa alındı. Sağlık Bakanı Koca hastalarla tek tek ilgilendi.

ELLER SEMADA DİLLER DUADA
Gazze'deki acil hastalar, Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Türkiye'ye sevk edilirken bir kadın gözyaşları içinde dua etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye, Mısır ve İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak hastaların işlemleri için birlikte karar verdiğini belirterek, Türkiye'ye sevk edilecek hastalar konusunda, "İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak." değerlendirmesini yaptı.



Koca, El Ariş Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze için 10 uçak ve 1 gemiyle 660 tona yakın ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz, 20 ambulans ve 8 de sahra hastanesi gönderdiklerini belirtti.

Yardımların koordinasyonunu yerinde görmek ve sahra hastanelerinin yerlerini belirlemek amacıyla Mısır'la yapılacak işbirliğini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldiklerini belirten Koca, hastane ziyaretleri yaptıklarını kaydetti.

El Ariş Hastanesini de ziyaret edeceklerini ifade eden Koca, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim arzumuz kanserli çocuk hastalar başta olmak üzere ama genelde kanser hastalarından Gazze'de olup Refah Sınır Kapısı'nı bugün geçen 30'a yakın hasta oldu, net sayısı 26. Bu 26 hastanın bugün biz Türkiye'ye götürülmesini planladık ve bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti.

Umudumuz bugün kanserli hastaları Türkiye'ye götürme çabasıydı. Birazdan Sayın Bakanımla birlikte gelmiş olduk. Refah Sınır Kapısı'ndan bu hastalar geçti. Şu an ambulanslarda bekliyor ve işlemleri yapılıyor. Zannediyorum yarım saat veya bir saat içerisinde hastaları havaalanına getirme durumumuz olacak ki birazdan biz de hastaları ziyaret etmiş olacağız."Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen hastaları doğrudan Türkiye'ye sevkini planladıklarını belirten Bakan Koca, "Umarım bunu bugün bir aksaklık olmadan sağlamış oluruz." dedi.

"OLABİLDİĞİNCE HASTAYI GAZZE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRME ÇABASI İÇİNDEYİZ"
Bir gazetecinin, hastaların sevkine ilişkin İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeleri hatırlatması üzerine Bakan Koca şunları kaydetti:

"Şu an üçlü bir koordinasyon ekibi var. Hem Mısır hem Türkiye hem İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastalar birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlanmış oluyor. Dolayısıyla İsrail'le de Sağlık Bakanıyla da bu anlamda yakın iletişim içindeyiz. Bizim arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi. Arzumuz tedaviye ihtiyacı olan bütün Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Bunun için Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bundan sonraki süreçte de bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli, 1000'e yakın kanserli hasta olduğunu biliyoruz. Diyaliz hastalarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu dönemde imkanlar ölçüsünde iletişimi güçlü tutarak olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içindeyiz. Umarım bunu gerçekleştirmiş oluruz."



"BÜTÜN ÇABAMIZI SEFERBER EDECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"
Bakan Koca'ya, hastanelerde tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret ettiği hatırlatılarak, "Bugün Gazze'den gelen o çocuklara temas ettiniz. Orada binlercesi var onlar gibi. Neler söylersiniz" sorusu yöneltildi.

Koca, şöyle konuştu:

"Buradaki dram çok farklı. 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz ama 20 bine yakın yaralının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Bunun giderek artması gerekiyor. Fakat Mısır'dan yani Gazze'den Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını Sağlık Bakanımız da söyledi. Yani ilk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Yardım anlamında da ilk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda, çabamız bu yönde, Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede yine bu üçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sahra Hastanesini Gazze bölgesinde kurmak istiyoruz."

Mısır'daki hastanelerde tedavi altına alınanların Türk ve Mısırlı doktorlar tarafından birlikte değerlendirilmesini istediklerini kaydeden Bakan Koca, "Onunla ilgili bir ekip çalışması yapıldı. Yakın dönemde de o ekibin Türkiye'den Mısır'a gelmesi sağlanmış olacak. Dolayısıyla Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu iki hastanede öncelikle değerlendirilip devamında uygun olan hastaların Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi şeklinde bir planlama yapıldı. Umarım bunu herhangi bir engel olmadan başarıyla sonuçlandırırız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.

HASTALARI ZİYARET ETTİ
Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.



Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.



Mevkidaşı ile görüşen Bakan Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.
İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yaraların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti. Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar da konuyu inceleyeceğini söyledi. Hastanedeki yaralılar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

DURUMU İYİ OLANLARIN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR
Bakan Koca Kahire'de açıklamalarda bulundu. Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. Koca, "Durumu uygun olan hastaların Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.

Bu girişimler sonucunda Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştu.

İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a ulaştıran Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla, yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'den gönderilen yardımların Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştığını bildirmişti. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Gazze'de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı Aziz Milletimizle beraber karşı durmaya, insani yardımları #AFAD Başkanlığımız eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz.

İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı.

Gemimizde;
📌8 adet sahra hastanesi
📌20 ambulans
📌2 UMKE aracı
📌615 adet jeneratör
📌Tıbbi malzeme
📌8 tır su bulunuyordu.

Ayrıca bugüne kadar; Filistin'e 10 kargo uçağı ile
📌54 personel,
📌5.000 adet battaniye
📌2.600 adet gıda kolisi
📌115.000 kg tıbbı malzeme
📌232 adet jeneratör ulaştırıldı.
📌Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi.

Yardım elimiz her an Gazze'nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak.

DOKTOR VE HEMŞİRELERİ TAŞIYAN UÇAK MISIR'A HAREKET ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazzeli kardeşlerimizin tedavisinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler ile bölgede görev yapacak olan doktor ve hemşireleri taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Mısır'a hareket etti." ifadeleri kullandı.

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