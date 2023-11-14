Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ’Bestekar’ isimli gemi Mısır’a ulaştı

Soykırımcı İsrail kara, hava ve deniz saldırıları ile Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.
Soykırımcı İsrail kara, hava ve deniz saldırıları ile Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.
Saldırıların 39. gününde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail, abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de Filistinlilere açıkça soykırım uyguluyor.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivilleri sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
Türkiye uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor. Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için çeşitli hazırlıklar yapılırken yardımların ulaşması için çağrılar da yükseliyor.
YARDIM GEMİSİ MISIR'DA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işgalci İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım amaçlı gönderilen Bestekar isimli insani yardım gemisinin Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Gazze'de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı Aziz Milletimizle beraber karşı durmaya, insani yardımları #AFAD Başkanlığımız eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz.
İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı.
Gemimizde;
-8 adet sahra hastanesi
-20 ambulans
-2 UMKE aracı
-615 adet jeneratör
-Tıbbi malzeme
-8 tır su bulunuyordu.
-Ayrıca bugüne kadar; Filistin'e 10 kargo uçağı ile
-54 personel,
-5.000 adet battaniye
-2.600 adet gıda kolisi
-115.000 kg tıbbı malzeme
-232 adet jeneratör ulaştırıldı.
Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi. Yardım elimiz her an Gazze'nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak.