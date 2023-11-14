Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ’Bestekar’ isimli gemi Mısır’a ulaştı

Türkiye uluslararası mecralar başta olmak üzere her fırsatta Gazze'de yapılan zulme karşı çıkıyor, savaş ve insanlık suçu işlendiğini haykırıyor. Gazze'de abluka altında kalan insanlara yardım elini uzatmak için çeşitli hazırlıklar yapılırken yardımların ulaşması için çağrılar da yükseliyor.