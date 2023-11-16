Gazze'ye yardım eli! Türkiye mazlumlar için devrede: Hastalar yurda girişi yaptı

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 27 kanser hastasının tedavileri için 13 refakatçisi ile birlikte Türkiye'ye getirileceğini söylemişti. Mısır'dan havalanan ve toplamda 40 kişiyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Mısır'ın gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir. Gazzeli kardeşlerimizin yaralarını sarmak üzere yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam edecektir.Hastaların tedavilerine Ankara'da şehir hastanemizde devam edecektir." dedi.