Son dakika: İYİ Parti’de peş peşe kopuşlar! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

Son olarak Eskişehir Milletvekili Nebi Hatioğlu istifa etmişti. Hatioğlu'nun ardından bir isim daha parti ile yollarını ayırdı.

DURMUŞ YILMAZ İSTİFA ETTİ Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz istifa ettiğini açıkladı.

DURMUŞ YILMAZ VE FAİK ÖZTRAK IMF İLE OTELDE YAKALANMIŞTI

Durmuş Yılmaz Akşener'in yardımcısı olduğu dönemde IMF ile otel lobilerinde yakalanmıştı.





CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.

Görüşmede ve IMF heyetinde kimler vardı?

Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)