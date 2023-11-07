Son dakika: İYİ Parti’den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye katıldı

Hatipoğlu'na rozeti Başkan Erdoğan taktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan ŞErdoğan, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "İnşallah bu katılım töreni, partimiz, Türkiye demokrasisi için hayırlara vesile olur. İnşallah bundan sonraki süreçte Eskişehir ile birlikte bölgede yeni bir sıçramanın, yeni bir doğumun, yeni bir gelişmenin olmasına vesile olur." dedi.