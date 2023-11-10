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Başkan Erdoğan'dan kesintisiz diplomasi! Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'e gidiyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 14:17 Güncelleme 10 Kasım 2023, 14:49
Başkan Erdoğan’dan kesintisiz diplomasi! Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor...

Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme yapacak.



Konuya ilişkin açıklama Almanya hükümetinden geldi.



Alman hükümet sözcülüğü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un haftaya cuma Berlin'de görüşeceklerini duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve tehcir politikasının da masada olması bekleniyor.

Bilindiği üzere Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Holokost'un diyetini Gazze'de katliam işleyen İsrail'e kesintisiz destek vererek ödüyor.

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