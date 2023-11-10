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Mersin'de PKK/KCK ve DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 12:30 Güncelleme 10 Kasım 2023, 12:30
Mersin’de PKK/KCK ve DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, suç unsuru bulunduğu değerlendirilen çok sayıda dekont ve dijital materyal ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve 1695 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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