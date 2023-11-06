Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti Eren Erdem CHP’ye veda etti! İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’hançerli’ gönderme





Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var...



Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.



KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU..

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN