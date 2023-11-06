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Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti Eren Erdem CHP'ye veda etti! İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'hançerli' gönderme

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'taki hezimet sonrası göreve getirdiği Eren Erdem, kurultayda Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi sonrası CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine veda etti. Erdem'in "Kemal beye ciddi haksızlıklar yapıldı. Ahlakım, terbiyem, parti kültürüm gereği; benimle mezara gidecek ‘sırttaki hançerleri’ çok iyi bildiğim için, tek geri adım atmadım" sözleri ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 14:40 Güncelleme 06 Kasım 2023, 14:43
Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti Eren Erdem CHP’ye veda etti! İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’hançerli’ gönderme
CHP'de olaylı kurultay süreci sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'tavşan' adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini aldı. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.
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EREN ERDEM BIRAKTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'taki hezimet sonrası göreve getirdiği Eren Erdem, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine veda etti.

Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" dedi.

DEĞİŞİMCİLERE HANÇERLİ GÖNDERME
Öte yandan Eren Erdem geride bıraktığımız gün Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişim hareketini hedef alarak, "Kemal beye ciddi haksızlıklar yapıldı. Ahlakım, terbiyem, parti kültürüm gereği; benimle mezara gidecek 'sırttaki hançerleri' çok iyi bildiğim için, tek geri adım atmadım" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NU KOŞULSUZ DESTEKLEDİ
14-28 Mayıs genel seçiminden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutan Erdem, Kılıçdaroğlu'nu her platformda koşulsuzca desteklemişti.

Talimat üzeri Ekremci medyaya savaş açmış, para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını itiraf etmişti.

AKLA ZİYAN SÖZLER
Seçimleri kaybetmesine rağmen namus sözünü yutarak istifa etmeyen CHP'li Eren Erdem, daha önce de akla ziyan açıklamalarda buıunmuş, "Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik" demişti.



Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var...

Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.

KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU..
Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.

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