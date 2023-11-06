Gitti baba-oğlu geldi abi-kardeş! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu yorumu: Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi

"DEĞİŞİM" DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILDI Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen ve kararlarına ortak olan Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları sürdüreceği de anlaşıldı. Öyle ki Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı Selahattin Demirtaş 'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala 'ya selam çaktı.

Görüşmenin ardından Özel ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Hangi işin ucundan tutarsa dört dörtlük yapan, başarıyla sonuçlandıran birisi" diye nitelendirdiği İmamoğlu'nun CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı görevini de başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Özel, "Sayın Genel Başkan'ımız, partimizi 'Güvenli bir limana ulaştıracağım.' demişti, tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. Büyük nezaket, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı." diye konuştu.

İMAMOĞLU İLE ABİ-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR

Özel, "Aylardır hep konuşulan ve bıktığımız bir şey vardı: 'Ekrem Başkan ile aranızda nasıl bir ilişki var?' Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik hukuku. Bu kardeşlik hukuku CHP'yi iktidara, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU BABA-OĞUL İLİŞKİSİ DEMİŞTİ

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu koltuğuan göz diken Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak, "Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi içindeyiz. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcu" demişti.