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Başkan Erdoğan, Ayder Yaylası’nda! Projeleri yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de turizm merkezi Ayder Yaylası’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde denetledi. Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde de vatandaşlar ve öğrencilerle sohbet etti.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 12:44 Güncelleme 06 Kasım 2023, 18:58
Başkan Erdoğan, Ayder Yaylası’nda! Projeleri yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını denetlemek üzere, saat 10.30 sıralarında Güneysu'daki konutundan ayrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜZENLEMELERİ YERİNDE İNCELEDİ
Erdoğan Güneysu'dan bindiği helikopterle, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na geldi.

Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HAVADAN İNCELEDİ
Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel'deki kahvaltılı programa katıldı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ
Erdoğan Güneysu ilçesinde vatandaşlarla ve öğrencilerle sohbet etti sporcularla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'ın, akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Ayder'den kareler paylaştı.

Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi!





Erdoğan'ın paylaşımı büyük beğeni topladı.

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