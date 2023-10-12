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CHP'li Eren Erdem'in içler acısı hali! Boş koltuklara hitap etti: Bozuntuya vermeme çabası güldürdü

CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, boş koltuklara basın toplantısı düzenledi. Erdem'in konuşmasını sadece bir gazeteci takip etti. Durumu bozuntuya vermemeye çalışan Erdem'in "Kıymetli basın mensupları" diyerek boş salona hitap etmesi, sağa sola bakması komik bir tablo ortaya çıkardı. Toplantı sonunda Erdem'in moralinin bozuk olduğu gözlemlendi.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 16:52 Güncelleme 12 Ekim 2023, 17:06
CHP’li Eren Erdem’in içler acısı hali! Boş koltuklara hitap etti: Bozuntuya vermeme çabası güldürdü

28 Mayıs'taki hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için türlü hamleler yaparken; kendi destekçilerini de parti yönetiminde etrafına topladı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin sosyal medya yönetimini seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapıp seçmenleri manipüle eden Eren Erdem'e emanet etti.



Seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutan Erdem, Kılıçdaroğlu'nu her platformda koşulsuzca destekledi.

Talimat üzeri Ekremci medyaya savaş açtı. Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını itiraf etti.



BİR KİŞİLİK TOPLANTI
Yaşanan bu gelişmeler herkesin hafızasında yerini korurken Eren Erdem bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

BOŞ SALONA "KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI" DİYEREK HİTAP ETTİ
Ancak toplantıya bir gazeteci dışında hiçbir basın mensubu katılım sağlamadı. Durumu bozuntuya vermemeye çalışan Erdem'in "Kıymetli basın mensupları" diyerek boş salona hitap etmesi, sağa sola bakması komik bir tablo ortaya çıkardı.



Toplantının sonunda "Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" diyen Eren Erdem'in moralinin bozuk olduğu gözlemlenirken; salonda bulunan tek gazetecenin Erdem'e kapıyı açması dikkatlerden kaçmadı.



AKLA ZİYAN SÖZLER: YEDİ DÜVELE KAYBETTİK
Seçimleri kaybetmesine rağmen namus sözünü yutarak istifa etmeyen CHP'li Eren Erdem, daha önce de akla ziyan açıklamalarda buılunmuş, "Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik" demişti.

Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var...



Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.

KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU..
Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.


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