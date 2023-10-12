CHP’li Eren Erdem’in içler acısı hali! Boş koltuklara hitap etti: Bozuntuya vermeme çabası güldürdü

AKLA ZİYAN SÖZLER: YEDİ DÜVELE KAYBETTİK Seçimleri kaybetmesine rağmen namus sözünü yutarak istifa etmeyen CHP 'li Eren Erdem , daha önce de akla ziyan açıklamalarda buılunmuş, "Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik" demişti.

Öte yandan Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihli 'kutu kola' açıklamasını da hatırlamakta fayda var...







Eren Erdem o dönem, "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola yüzde 48.7 çıktı" demişti.



KUTU KOLA KADAR BİLE OY ALAMAYAN KILIÇDAROĞLU..

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kutu kola kadar bile oy alamamıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs 2023'teki seçimlerde %47.82 oranında oy almış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da %52.18 oy oranı ile ipi göğüslemişti.