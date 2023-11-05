Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında kriz! PM ve YDK’da büyük pazarlık: CHP’nin A Takımı belli oldu, anahtar liste delindi

CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin A takımı belli oldu. 185 OY GEÇERSİZ SAYILDI PM seçimde 1366 delegenden 1277 delege oy kullandı. Kullanılan oyların 1092'si geçerli olurken 185 oy geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara üç gün itiraz süresi verildi.

ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ DELİNDİ

Kurulan 23 sandıkta 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanıldı. Sonuçlara göre Özgür Özel'in anahtar listesini beş kişi deldi.



Bu isimler, Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Tüm, Mustafa Adıgüzel, Müslim Sarı, Necdet Saraç, Nevaf Bilek, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal ve Semra Dinçer oldu.



Salıcı'nın kadın ve gençlik kotası nedeniyle PM'ye giremeyeceği belirtiliyor.

İşte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki isimler...

GÖKAN ZEYBEK ÖZGÜR KARABAT BEDİRHAN BERK DOĞRU OZAN IŞIK DENİZ YÜCEL GAMZE TAŞCIER MURAT BAKAN SUAT ÖZÇAĞDAŞ CEM AYDIN BAKİ AYDÖNER ENSAR AYTEKİN M. GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ SELİN SAYEK BÖKE CANAN TAŞER PINAR UZUN OKAKIN MAHİR YÜKSEL ERHAN ADEM BURHANETTİN BULUT ECEVİT KELEŞ ALİ ABBAS ERTÜRK HİKMET ERBİLGİN ALİ HAYDAR FIRAT BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU HÜSEYİN YAŞAR BERKER ESEN ULAŞ KARASU MÜSLİM SARI DENİZ YAVUZYILMAZ ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ ÖZGÜR CEYLAN HİKMET YALIM HALICI ERBİL AYDINLIK SEVGİ KILIÇ YALÇIN GÖRGÖZ ORHAN SARIBAL TURGAY ÖZCAN MELİSA UĞRAŞ MEHMET TÜM ALİ HAYDAR HAKVERDİ MEHMET NECATİ YAĞCI SİNEM KIRÇİÇEK MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU İSMAİL ATAKAN ÜNVER SEMRA DİNÇER NEVAF BİLEK HÜSEYİN CAN GÜNER AHMET HAKAN UYANIK BORA TERZİ ERTAN AKBABA DURSUN BULUT OĞUZ KAAN SALICI ŞENGÜL YEŞİLDAL EMİN UMUT DİKİLİ EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL SİNAN ADIYAMAN MUSTAFA ADIGÜZEL ERDAL AKSÜNGER MURAT ÇAN VELİ ÖZDEMİR NECDET SARAÇ

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU ÜYELERİ

YANKI BAĞCIOĞLU YALÇIN KARATEPE VOLKAN DEMİR BARAN BOZOĞLU İLHAN UZGEL GÜLŞAH DENİZ ATALAR FETHİ AÇIKEL GÖKÇE GÖKÇEN

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

AYÇA AKPEK ŞENAY ESİN FATMA TEMEL HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI İSMAİL EMRE TELCİ EKİNCAN AKSOY ÖZKAN TİCE AYSEMİN GÜLMEZ DENİZ ÇAKIR SÜLEYMAN BÜLBÜL DENİZ DEMİRÖZ NURDAN YÜCAL TURAN TAŞKIN ÖZER ALİ BALTA ÖZGÜR SAĞLAM REMZİ KAZMAZ

** Kadın ve gençlik kotası sonrası PM'deki 6 isim değişecek.





CIA KOD 705'TEN VAZGEÇMİYORLAR!

Özel'in A Takımı'nda dikkat çeken isimlerden birisi de Sezgin Tanrıkulu... TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle her kesimden tepki alan Tanrıkulu'nun yeniden listeye girmesi tepki çekti.

"TSK köyleri yaktı" dedi, soruşturma başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, " Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." demişti.



Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, Aynı yıl 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan Yardımcılığı görevi bitti. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise bu sefer Diyarbakır'dan aday gösterilen Tanrıkulu, CHP Diyarbakır milletvekili seçilmiştir.