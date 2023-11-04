Tavşan aday koltuğa zıpladı! Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi





BÜYÜK FARK ATTI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP GENEL BAŞKANI SEÇİLEN ÖZEL "TEŞEKKÜR" KONUŞMASI YAPTI

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, CHP'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "genel başkan seçildiğinin" açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı. Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum." dedi. Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi. Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.

"BÜYÜK BİR ZAFERİ KAZANACAĞIZ" Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:

"Grubumuz, pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonundaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum." Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti. Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 5, 2023 KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımdab bulundu. Paylaşımında, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. İşte dakika dakika CHP kurultayında yaşananlar;



02.50 Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.



02.39 CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için ikinci tur oylamada oy verme işlemi sona erdi. Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda saat 00.30 itibarıyla oy verme işlemine geçildi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Oy verme işlemi saat 02.30 itibarıyla sona erdi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ikinci turda salt çoğunluk şartı aranıyor. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamazsa en fazla oyu alan adayın kazanacağı üçüncü tura geçilecek.



02.10 Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur sonucunu beklemeden salondan ayrıldı. 01:09 İlk turda hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor.



00:30 CHP Genel Başkanı'nın belirleneceği seçimin 2. Tur oylaması saat 00.30'da başlayıp 02.30'da sona erecek.



23:30 CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapılacak. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı 3. tur yapılacak. Öte yandan çıkan sonuçlar neticesinde CHP tarihinde ilk kez görevdeki bir genel başkan bu şekilde bir yenilgi alıyor. 21.00 Oy verme işlemi başladı.



17.10 Kemal Kılıçdaroğlu 771, Özgür Özel 600 imza topladı.



KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YETERLİ İMZAYA ULAŞTI

17.00 CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan adaylığı için verilen sürenin sona erdiğini belirterek, sonuçları açıkladı. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yeterli delege imzasına ulaştığını ve genel başkanlık için yarışacaklarını belirtti. CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor. CHP'nin 1366 kurultay delegesi bulunuyor. Buna göre 68 delegenin bir aday için imza vermesi gerekiyor.