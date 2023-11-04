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Tavşan aday koltuğa zıpladı! Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi

Genel seçimlerinden ardından "Koltuk" kavgası alevlenen CHP'de dananın kuyruğu koptu.CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. Çıkan sonuçlarda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. İkinci tur oylamasında Özgür Özel ise Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark attı. Açıklanan seçim sonuçlarına göre Özgür Özel 812 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 05 Kasım 2023, 06:20
Tavşan aday koltuğa zıpladı! Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu kopuyor. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 'değişimci' Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kurultayda kozlarını paylaştı.




ADAYLIKTAN ÇEKİLDİLER
İlhan Cihaner ve Örsan Öymen ise CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekildiğini duyurdu.



TAVŞAN ADAY KOLTUĞA SIÇRADI
Büyük çekişmeye sahne olan koltuk yarışında Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kazanan taraf oldu.



BÜYÜK FARK ATTI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP GENEL BAŞKANI SEÇİLEN ÖZEL "TEŞEKKÜR" KONUŞMASI YAPTI
CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, CHP'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "genel başkan seçildiğinin" açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.

Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum." dedi.

Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi.

Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.

"BÜYÜK BİR ZAFERİ KAZANACAĞIZ"

Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:
"Grubumuz, pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonundaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."

Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti. Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımdab bulundu. Paylaşımında, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

İşte dakika dakika CHP kurultayında yaşananlar;

02.50 Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci turunda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

02.39 CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için ikinci tur oylamada oy verme işlemi sona erdi. Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda saat 00.30 itibarıyla oy verme işlemine geçildi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Oy verme işlemi saat 02.30 itibarıyla sona erdi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde ikinci turda salt çoğunluk şartı aranıyor. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamazsa en fazla oyu alan adayın kazanacağı üçüncü tura geçilecek.

02.10 Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur sonucunu beklemeden salondan ayrıldı.

01:09 İlk turda hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekiliyor.

00:30 CHP Genel Başkanı'nın belirleneceği seçimin 2. Tur oylaması saat 00.30'da başlayıp 02.30'da sona erecek.

23:30 CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı. 1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapılacak. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı 3. tur yapılacak. Öte yandan çıkan sonuçlar neticesinde CHP tarihinde ilk kez görevdeki bir genel başkan bu şekilde bir yenilgi alıyor.

21.00 Oy verme işlemi başladı.

17.10 Kemal Kılıçdaroğlu 771, Özgür Özel 600 imza topladı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YETERLİ İMZAYA ULAŞTI
17.00 CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan adaylığı için verilen sürenin sona erdiğini belirterek, sonuçları açıkladı.

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yeterli delege imzasına ulaştığını ve genel başkanlık için yarışacaklarını belirtti.

CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

CHP'nin 1366 kurultay delegesi bulunuyor. Buna göre 68 delegenin bir aday için imza vermesi gerekiyor.



ÖRSAN ÖYMEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: "KAYBEDEN CHP"
14.50 | Örsan Öymen, CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekildiğini duyurdu. Öymen, "CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların "yarışına dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı'ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay'da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur" açıklamasını yaptı.





AÇILIŞI YAPTI, İMAMOĞLU'NU OYLATTI: GEL BAKALIM EKREM BEY
12.39 | Kılıçdaroğlu kurultayın açılış konuşmasını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığını oylattı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu sadece 'Ekrem Bey' diyerek kürsüye davet etmesi dikkatlerden kaçmazken; salonda 'değişimciler' ve 'genel merkezciler' arasında kısa süreli gerilim yaşandı.

12.30 | Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, kurultay salonunda kendilerine ayrılan koltuklarda yan yana oturdu.




12.18 | Kılıçdaroğlu, partilileri selamlamak için kurultay salonunu turladı. Tribünler Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

'TARAFLI' DİVAN BAŞKANI SALONDA!
11.45 | Kurultayda 'Divan Başkanı' olarak görev yapacak olan ancak tarafsız olmayacağını belirtip Özgür Özel lehine imzalar toplayan Ekrem İmamoğlu, salona geldi. İmamoğlu, partililerle selamlaşırken Faik Öztrak'la arasında soğuk rüzgarlar esmesi dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere Öztrak Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alıyor

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA SALONA GELDİ! İMAMOĞLU VE ÖZEL'E 'ŞARKILI' GÖNDERME
11.35 | Özel'in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayın gerçekleştirildiği salona girdi. Kılıçdaroğlu'nun salona girdiği esnada "Arkamızdan vurdular da yine de eğilmedik" sözlerinin yer aldığı eserin çalınması dikkatlerden kaçmadı.

'KILIÇDAROĞLU ÖNDE GİBİ GÖRÜNÜYOR'
11.30 | MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat "Makas daraldı ama Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha önde görünüyor. Salon konuşması çok etkili olacak. Kılıçdaroğlu ile iki gece önce bir görüşmem oldu. Konuşma içeriğini bilmiyorum ama tüzük değişikliğine ağırlık vereceğini düşünüyorum. Halktan ve tabandan gelen değişim talebini dikkate alacak" dedi.


'TAVŞAN' KURULTAY SALONUNDA
11.20 | 'Değişimci'lerin Genel Başkan Adayı Özgür Özel, kurultayın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu'na girdi.




KILIÇDAROĞLU'NUN A TAKIMI'NI YAYLIM ATEŞİNE TUTTU
11.00 | CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde görevini devredeceğini açıkladı. "Gönlüm, iradem Özgür Özel'den yana" diyen Başarır, Kılıçdaroğlu'nun yakın mesai arkadaşlarını yaylım ateşine tuttu.

Başarır şu ifadeleri kullandı;

"Benim imzam Sayın Özgür Özel'e. Artık yeter' diyorum; delegelerimiz benim ailem. Delegelerimizin aileleri biliyorum onları 'değişim, değişim, değişim' diyerek yolcu ettiniz. Biz değişirsek, parti kurucu değerlerine dönerse kazanırız. Gönlüm, iradem Özgür Özel'den yana. Ha olmadı sayın genel başkan kazanırsa etik davranıp görevi devrederim. Bu bir etik meselesi. Beni grup başkanlığı var etmedi, sokak var etti. Daha gencecik milletvekili olan arkadaşlarımız var. Faik Bey var, Engin Altay var. Gönül rahatlığıyla onlara veririm. Hatay'ı dizayn Ali Öztürk var. Onlara veririm. Ben 5 yıldır milletvekiliyim, onlar 5 aylık milletvekili"

Başarır ayrıca yarışı 750 oyla Özel'in kazanacağını söyledi.

TRİBÜNLER İKİYE AYRILDI! PANKARTLI SAVAŞ
09:45 | Kurultay salonunun sağ tarafındaki tribünler Özgür Özel'i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler için ayrıldı.



Atatürk resimlerinin yer aldığı salona, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak kolay değildir", "Birleşerek güçleneceğiz yenilenerek kazanacağız" yazılı pankartlar asıldı.


Fotoğrafta: Değişimcilerin açtığı pankartlar



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşacak.

CHPde kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlunun Divan hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özeli işaret etti!

Aday listesinde 5 isim olsa da CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5'i olan 69 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday gösterilmek mümkün... Böylece yarışın 2 isim arasında geçeceği aşikar...

EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL "İSTANBUL'A" GÜVENİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren "değişimciler" kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ise Genel Başkanlık koltuğuna ve delege kozuna güveniyor.

Değişimciler, en az 35 il başkanının değişimci olduğu, 20'ye yakın il başkanının da henüz tavrını netleştirmediği görüşünü savunuyor.

KIIÇDAROĞLU'NUN KOZU DELEGELER: GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından da emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği kulislere yansıdı.



Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyacağından o kadar emin ki Ekrem İmamoğlu'na "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifini de sundu.

Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLADILAR
Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Öte yandan parti genel merkezinde bir araya gelen bazı CHP'li il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

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PANKARTLARLA PSİKOLOJİK BASKI HAMLESİ
Ankara Spor Salonu'na asılan pankartlar oldukça dikkat çekiciydi.

DEĞİŞİMCİLERE PANKARTLI GÖNDERME: "OYUNUN FARKINDAYIZ, LİDERİMİZİN YANINDAYIZ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan pankartlarla salondaki rüzgarı kendi lehlerine estirmek istedi.

Asılan bir pankartta "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" ifadesi yer alırken başka bir pankart ise dalga konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer aldığı söz konusu pankarta "Asla yanlız yürümeyeceksin" ifadeleri yazıldı. "Yalnız" ifadesinin "Yanlız" şeklinde hatalı yazılması sosyal medyada ti'ye alındı.

SEÇİM BIÇAK SIRTI
Genel Merkezciler Kılıçdaroğlu'nun en az 800, değişimciler ise Özel'in en az 500-550 imzayla aday gösterileceği görüşünde...

Şimdiye kadar, Kılıçdaroğlu'na 95 milletvekili ve 55 il başkanı, Özel'e ise 196 İstanbul il delegesinden 185'i imza desteği açıkladı.

150-200 OY FARKLA SEÇİM SONUÇLANIR
İki taraf da Kurultay'ı kazanacakları iddiasını sürdürürken Özel'e destek verenler 100-150 oy farkla, Genel Merkez ise 150-200 oy farkla genel başkanlık seçimini kazanacaklarını savunuyor.

ÖYMEN TEPKİ GÖSTERDİ: İMZA TEKELİ YARATILIYOR
Genel Başkan Adaylarından Örsan Öymen Kılıçdaroğlu-Özel arasındaki imza devşirmelerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'i hedef alan Öymen, "Her aday adayı için 70 kadar imza yeterli olduğu halde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tüzük gereği bir kişiden fazla adaya imza verilemeyeceğini bildikleri halde, yüzlerce imza toplama yarışına girerek üçüncü, dördüncü aday adaylarının aday olmasını engellemeye çalışmaktadırlar. Bu çerçevede il başkanlarına ve Kurultay delegelerine baskı uygulanmıştır. İller grup kararı almaya zorlanmıştır İmza ile ilgili karar, Kurultay delegelerinin özgür iradesine bırakılmamıştır." iddiasında bulundu.

GERİLİM TAVAN YAPMIŞ DURUMDA
CHP'nin kavgasız Kurultay'ı neredeyse yok denecek kadar az. Bu gerilim dolu süreç sonrası yapılacak kurultayda da kavga endişesi yaşanıyor.

Gerek Genel Merkez gerekse değişimciler Kurultay'da taraflar arasında kavga ve gerilim olmaması için destekçilerini uyarırken, "gerilimi tırmandıracak" slogan atılmaması ve afişler asılmaması istendi.

LOKANTALAR BİLE AYRILDI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Oda TV Kurultaya gelecek delegelerin konaklayacağı otel ve restoranların listesini yayımladı.

Listelerde delegelerin farklı otellere yerleştirildiği ve farklı restoranlarda yemek yiyeceği görüldü.

KURULTAY'A İLİŞKİN DİĞER DETAYLAR
Peki CHP delegeleri neyi oylayacak? Kurultay'ın maaliyeti ne kadar?

50 MİLYON LİRALIK MAALİYETİ VAR
BBC'de yer alan bilgiye göre CHP Genel Merkezi delegeler için 14 dolayındaki otelde delegeler için 3 günlük yer ayırttı. CHP'nin 100. Yılı konulu sinevizyon gösterisi ve 100. Yıl Marşı'nın çalınacağı Kurultay'ın maliyetinin 40-50 milyon TL olduğu belirtiliyor.

ADAYLAR
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'nin Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda, partinin yedinci genel başkanı seçildi. Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği son Cumhurbaşanlığı seçimini 28 Mayıs'ta ikinci turda kaybetti

Özgür Özel: Haziran 2023'te CHP'nin TBMM Grup Başkanı seçildi. Beş dönemdir CHP Manisa Milletvekili. Daha önce CHP Grup Başkanvekilliği görevini de yürüttü. Partide seçim sonrası "değişim" taleplerini dile getirenlerin adayı. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı...

Örsan Öymen: Daha önce CHP PM üyeliği de yapan Örsan Öymen, felsefe profesörü. CHP'nin 6. Genel Başkanı ve eski Kültür Bakanı Altan Öymen'in yeğeni, 1943-1950 yılları arasında CHP Bolu Milletvekili olan Hıfzırrahman Raşit Öymen'in de torunu...

İlhan Cihaner: Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, CHP Parti Meclisi'e girdi. 2011'de Denizli'den, 2015'te iki kez İstanbul'dan CHP milletvekili seçildi. 2018 seçimlerinde aday gösterilmedi. 2020'de de CHP Genel Başkanlığına aday olmak istedi, delegelerden yeterli desteği alamadığı için aday olamadı.

Ünal Karahasan: 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olmak istedi, aday gösterilmedi. "CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür" diyen Ünal Karahasan, CHP'de genel başkanlığın kaldırılmasını, genel sekreterliğe geçilmesini önerdi.

1368 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK
Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

DELEGELERE SIKI MARKAJ
Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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