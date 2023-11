Hagari, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun her cephede saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Kuzey cephesinde de hazırlıklı olduklarını ifade eden Hagari, "İran, İsrail'e karşı vekil güçleri teşvik ediyor, her türlü tehdide karşı her cepheden misilleme yapacağız. Kuzeyde de yüksek alarm var." ifadelerini kullandı.