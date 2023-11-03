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İngiliz The Economist katil Netanyahu'nun akıl hocalığına soyundu: Hamas'ı yok etmek için üst düzey liderini öldür

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik bir soykırım yapıyor. 28 gündür kadın-çocuk, hastane-cami demeden hedef alan İsrail orduğu şu ana kadar 9 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. DSÖ açıklamasında saatte 5 Filistinli çocuğun İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Katil Netanyahu’ya destek veren Batılı ülkelerin medyası da kendini kaybedecek kadar İsrail savunmasına geçti. Geçmişte Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında yaptıkları skandal haberlerle gündeme gelen The Economist, resmen Netanyahu’nun akıl hocalığına soyundu. “İsrail neden savaşa devam etmeli” başlıklı bir haber yayınlayan The Economist, barışa giden tek yolun Hamas’ın yok edilmesinden geçtiğini yazdı.

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 03 Kasım 2023, 17:09
İngiliz The Economist katil Netanyahu’nun akıl hocalığına soyundu: Hamas’ı yok etmek için üst düzey liderini öldür

Katil İsrail 28 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 9 bin 227 sivili öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227'ye çıktığını, en az 23 bin 516 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu belirten Kudra, 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek bugüne kadar 136 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İsrail'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin dün faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

KADIN VE ÇOCUKLARI KATLETMELERİNE KILIF DA HAZIR
Gazze'de bir savaş suçu işlenirken İsrail soykırımını haklı çıkarmak için türlü oyunlara başvuruyor. Hastaneleri hedef alan İsrail'in medyası kadın ve çocuklarının öldürülme sebebinin Hamas olduğunu iddia etti.

Ynet haber sitesinde yer alan bir habere göre Hamas, yerleşkeyi korumak amacıyla canlı kalkan görevi görmek üzere 100 kadın ve çocuktan oluşan bir grubu gönderdi.

Olaya tanık olduğu anlaşılan ismi açıklanmayan bir IDF subayı, "Nüfusun bu tür alaycı ve bariz şekilde kullanıldığı daha fazla olaya hazırlıklıyız" dedi.

İsrail'in bu kılıfını daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan da duymuştuk. Biden, Hamas'ın kadın ve çocukları kalkan olarak kullandığını iddia etmişti. İsrail medyasının da aynı bahaneyi kullanması, ABD'nin sözünden çıkmadığını gösteriyor.

THE ECONOMIST'TEN NETANYAHU'YA SKANDAL AKIL HOCALIĞI
Öte yandan katil Netanyahu'ya destek veren Batılı ülkelerin medyası da kendini kaybedecek kadar İsrail savunmasına geçti. Geçmişte Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında yaptıkları skandal haberlerle gündeme gelen The Economist, resmen Netanyahu'nun akıl hocalığına soyundu. "İsrail neden savaşa devam etmeli" başlıklı bir haber yayınlayan The Economist, barışa giden tek yolun Hamas'ın yok edilmesinden geçtiğini yazdı.

Economist, katil İsrail ordusunun katliamını görmezden gelip daha da ileri giderek, "Tek yol Hamas'ın yönetimini yok etmektir; bu da üst düzey liderlerini öldürmek ve askeri altyapısını parçalamak anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN PLANI
Bazı yabancı kaynaklar ise İsrail hükümetinin nihai planının Batı Şeria'daki Filistinlileri ilhak etme veya tamamen boyun eğdirme olduğunu bu sayede de, BM'nin bölünme fantezilerini kesin olarak sona erdirmek olduğunu manşetlerine taşıdı.

İsrail'in Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu ve 20 yıldır Hamas'ı desteklediğini ortaya çıkabilecek olumsuzlukları "Barış olamaz" iddiasını devam ettirmek için en akılcı oyun olduğunu yazdı.

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