İngiliz The Economist katil Netanyahu’nun akıl hocalığına soyundu: Hamas’ı yok etmek için üst düzey liderini öldür

Katil İsrail 28 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 9 bin 227 sivili öldürdü.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.
Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227'ye çıktığını, en az 23 bin 516 kişinin yaralandığını belirtti.
İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu belirten Kudra, 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.
Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek bugüne kadar 136 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.