İngiliz The Economist katil Netanyahu’nun akıl hocalığına soyundu: Hamas’ı yok etmek için üst düzey liderini öldür

İsrail 'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.

KADIN VE ÇOCUKLARI KATLETMELERİNE KILIF DA HAZIR

Gazze'de bir savaş suçu işlenirken İsrail soykırımını haklı çıkarmak için türlü oyunlara başvuruyor. Hastaneleri hedef alan İsrail'in medyası kadın ve çocuklarının öldürülme sebebinin Hamas olduğunu iddia etti.

Ynet haber sitesinde yer alan bir habere göre Hamas, yerleşkeyi korumak amacıyla canlı kalkan görevi görmek üzere 100 kadın ve çocuktan oluşan bir grubu gönderdi.