İngiliz The Economist katil Netanyahu’nun akıl hocalığına soyundu: Hamas’ı yok etmek için üst düzey liderini öldür

İsrail 'in 102 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.

İsrail 'in bu kılıfını daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan da duymuştuk. Biden, Hamas 'ın kadın ve çocukları kalkan olarak kullandığını iddia etmişti. İsrail medyasının da aynı bahaneyi kullanması, ABD'nin sözünden çıkmadığını gösteriyor.

THE ECONOMIST'TEN NETANYAHU'YA SKANDAL AKIL HOCALIĞI

Öte yandan katil Netanyahu'ya destek veren Batılı ülkelerin medyası da kendini kaybedecek kadar İsrail savunmasına geçti. Geçmişte Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında yaptıkları skandal haberlerle gündeme gelen The Economist, resmen Netanyahu'nun akıl hocalığına soyundu. "İsrail neden savaşa devam etmeli" başlıklı bir haber yayınlayan The Economist, barışa giden tek yolun Hamas'ın yok edilmesinden geçtiğini yazdı.