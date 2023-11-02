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CHP'de kurultaya saatler kala saflar netleşiyor! Aylin Nazlıaka ve Gençosman Killik'ten Kılıçdaroğlu'na imzalı destek

CHP'de dananın kuyruğu kopuyor... Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimciler ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi genel merkezciler kurultaya saatler kala birbirlerine girmiş vaziyette. Bir yandan da saflar netleşmeye başladı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 17:30 Güncelleme 02 Kasım 2023, 17:41
CHP’de kurultaya saatler kala saflar netleşiyor! Aylin Nazlıaka ve Gençosman Killik’ten Kılıçdaroğlu’na imzalı destek
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kavga, dövüş ve kaosa şahitlik ediyor. Olaylı kongre sürecini atlatan 6 okta gözler kurultaya çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan saatler sonra yapılacak kurultayda yarışacak. Parti Meclisi üyeleri de 5 Kasım'da oylanacak.

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KEMALCİLER VE EKREMCİLER BİRBİRİNE GİRDİ!
Öte yandan genel merkezciler ve değişimciler birbirine girmiş vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kurultay salonuna Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" pankartını astı.

"KURNAZSIN KILIÇDAROĞLU"
Ekremci medyanın kalemşorleri ise sistematik bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu hedefe aldı. Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, "Kurnazsın Kılıçdaroğlu" dedi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin ise 'değişimci'ler önde algısını yayarak Özgür Özel'e alan açtı. Erkin, "Genel Başkanlığı kim kazanırsa kazansın Parti Meclisi listeleri rekor düzeyde çizik yer. Gerçek hesaplaşma yerel seçim sonrası" ifadelerini kullandı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken kurutlay öncesi saflar netleşiyor...

NAZLIAKA VE KİLLİK 'KILIÇDAROĞLU' DEDİ
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultaya ilişkin tavırlarını açıkladı.



Nazlıaka ve Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti.



CHP 38. Olağan Kurultay Divan Başkanlığı'na verilen yazılı dilekçede "Aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri olarak, 38. Olağan Kurultayda CHP Genel Başkanlığına, mevcut Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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"BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM"
Öte yandan koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.

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