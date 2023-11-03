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CHP'de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu

CHP koltuk kavgasının gölgesinde kurultaya gidiyor. Genel merkezciler ve değişimciler birbirlerine girerken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kurultay salonuna astıkları pankartlarla değişimcilere mesaj veriyor. Yine Ankara Arena Spor Salonu'na asılan ve mesaj içeren bir pankarttaki yazım hatası sosyal medyada dalga konusu oldu. Söz konusu pankartta Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer alırken, "Asla *yanlız yürümeyeceksin" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:54 Güncelleme 03 Kasım 2023, 12:10
CHP’de kurultay için geri sayım başladı! Kılıçdaroğlu destekçilerinin salona astığı pankart sosyal medyada dalga konusu oldu

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşitirilen yerel seçim sonrası 'değişim' tartışmalarıyla koltuk kavgasına tutuşan CHP'de dananın kuyruğu yarın kopuyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan yarın gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşacak.

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KIIÇDAROĞLU GELEGELERİNE GÜVENİYOR: GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren değişimciler kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkezciler delege kozuna güveniyor.


Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NA 'DİVAN' TEKLİFİ
Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifi sundu. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.

KURULTAY ÖNCESİ PANKARTLI MESAJLAR
Yaşanan gelişmelerin ışığında gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumartesi ve Pazar günü yapacağı 38. Olağan Kurultaya çevrildi.

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DEĞİŞİMCİLERE PANKARTLI GÖNDERME: "OYUNUN FARKINDAYIZ, LİDERİMİZİN YANINDAYIZ"
Kurultayın gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu'nda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan pankartlar astı.



Söz konusu pankartta, "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" ifadesi yer aldı.

HATALI PANKART DALGA KONUSU OLDU
Salonda yer alan en büyük pankartlardan birinde yer alan yazım yanlışı ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

"YALNIZ" YERİNE "YANLIZ" YAZDILAR
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer aldığı pankarta "Asla yanlız yürümeyeceksin" ifadeleri yazıldı. Yapılan hata sosyal medyada tepki çekerken kullanıcılar CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem üzerinden pankartı eleştirdi.

KURULTAYA İLİŞKİN DETAYLAR
CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

DELEGELERE SIKI MARKAJ
Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

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Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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