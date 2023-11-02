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CHP'de kurultaya saatler kala kan gövdeyi götürüyor! Kemalcilerden İmamoğlu ve Özel'e pankartlı bombardıman: Ekremcilerden 'köşeli' vuruş

CHP'de düğüm çözülüyor... Kurultaya saatler kala genel merkezciler ve değişimciler birbirine girmiş vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kurultay salonuna Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan “Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız” pankartını astı. Ekremci medyanın kalemşorleri sistematik bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu hedefe aldı. Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, "Kurnazsın Kılıçdaroğlu" dedi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin ise 'değişimci'ler önde algısını yayarak Özgür Özel'e alan açtı. Erkin, "Genel Başkanlığı kim kazanırsa kazansın Parti Meclisi listeleri rekor düzeyde çizik yer. Gerçek hesaplaşma yerel seçim sonrası" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 16:35 Güncelleme 02 Kasım 2023, 16:57
CHP’de kurultaya saatler kala kan gövdeyi götürüyor! Kemalcilerden İmamoğlu ve Özel’e pankartlı bombardıman: Ekremcilerden ’köşeli’ vuruş

Yerel seçim sonrası 'değişim' tartışmalarıyla boğuşan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dananın kuyruğu kopuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan saatler sonra yapılacak kurultayda yarışacak. Parti Meclisi üyeleri de 5 Kasım'da oylanacak.

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KILIÇDAROĞLU: "BİR SORUN YOK! GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM"
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı.

Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NA 'DİVAN' TEKLİFİ
Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifi sundu. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan 38. Olağan Kurultay'ına çevrildi.

DEĞİŞİMCİLERE PANKARTLI GÖNDERME: "OYUNUN FARKINDAYIZ, LİDERİMİZİN YANINDAYIZ"
Kurultayın gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu'nda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan dikkat çeken bir pankart astı.

Söz konusu pankartta, "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" ifadesi yer aldı.

Öte yandan Ekremci medyanın kalemşörleri kurultaya saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu'nu sistematik bir şekilde hedefe aldı.



SONER YALÇIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI: KURNAZ
Fondaş Odatv'nin imtiyaz sahibi olan ve İmamoğlu'na verdiği kesintisiz destekle ön plana çıkan Sözcü yazarı Soner Yalçın "Aldatıcı kurnazlık" başlıklı köşe yazısı kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanmak için 'kurnazlık' yapacağını öne süren Yalçın, "Kılıçdaroğlu kurnazlıkla adaylık şartlarını lehine çevirmeyi başardı, oluşturduğu baskısıyla Akşener'i masaya döndürdü. Hiç değişmiyor, benzer kurnazlığı Kılıçdaroğlu bugün CHP kongresini kazanmak için yapıyor" ifadelerini kullandı.

Soner Yalçın, "CHP delegesi bilmelidir ki: Kurnazlıkla bir şeyi gizleyebilirsiniz, bir adamı aldatabilirsiniz ama onunla geniş ufka varamazsınız… Atatürk'ün delegeleri aldanmamalı!" dedi.

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Tam da bu noktada Kılıçdaroğlu ve Odatv arasında patlak veren 'satılık gazeteciler' krizi ve tarafların davalık olmasını hatırlamakta fayda var.

KILIÇDAROĞLU - ODA TV - SONER YALÇIN ÜÇGENİNDE SAVAŞ: MAHKEMELİK OLDULAR
Kılıçdaroğlu, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" demiş, Odatv ise "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan, soru sormayı bırak belge açıkla..." başlıklı haberle rest çekmişti.

Soner Yalçın 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na hakaretler savurmuştu. İlerleyen süreçte Yalçın, Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Odatv de "KILIÇDAROĞLU İLE MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ" manşetini atmıştı.



KAZANIYORUZ ALGISINI İYİ VEREN KAZANIR
Ekremci Sözcü yazarlarından Aytunç Erkin de köşesinden 'değişimci'lerin önde olduğunu öne sürerek hem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e alan açmak istedi.

"CHP'de iki haftada dengeler değişti" başlıklı bir yazı kaleme alan Erkin, "CHP'de kurultay haftasına girilirken durum karışık… Genel Başkanlığı kim kazanırsa kazansın Parti Meclisi listeleri rekor düzeyde çizik yer. Gerçek hesaplaşma yerel seçim sonrası. Bu arada hangi taraf 'kazanıyoruz' algısını iyi verirse diğer tarafta çözülme olur." Ankara koridorlarında ısrarla bu tespitler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kurultayın sloganı olan "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik" sloganını hatırlatan Aytunç Erkin, partinin 4-5 Kasım sonrası "birlik" içinde olmayacağını söyledi.



Erkin şu ifadeleri kullandı;

"KILIÇDAROĞLU KÜÇÜK NOTLAR ALIYOR"
Genel Merkez "ılımlı ve kucaklayıcı" bir görüntü verse de Kılıçdaroğlu kazanırsa yeni Parti Meclisi ve yeni bir "genel merkez" kuracağı, "sakin" bir profil çizen CHP liderinin aldığı "küçük notları" uygulamaya koyacağı ifade ediliyor.

"İMAMOĞLU'NA KARŞI KADRO TASFİYELERİ YAŞANIR"
Peki ya "değişimciler" kazanırsa? Genel Merkez'e yakın isimler, "Yerel seçime kadar tartışma sürer. Özellikle İstanbul'da İmamoğlu'na karşı kadroların tasfiyesi yaşanır" diyor.

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