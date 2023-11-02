CHP’de kurultaya saatler kala kan gövdeyi götürüyor! Kemalcilerden İmamoğlu ve Özel’e pankartlı bombardıman: Ekremcilerden ’köşeli’ vuruş

Öte yandan Ekremci medyanın kalemşörleri kurultaya saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu'nu sistematik bir şekilde hedefe aldı.







SONER YALÇIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI: KURNAZ

Fondaş Odatv'nin imtiyaz sahibi olan ve İmamoğlu'na verdiği kesintisiz destekle ön plana çıkan Sözcü yazarı Soner Yalçın "Aldatıcı kurnazlık" başlıklı köşe yazısı kaleme aldı.



Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kazanmak için 'kurnazlık' yapacağını öne süren Yalçın, "Kılıçdaroğlu kurnazlıkla adaylık şartlarını lehine çevirmeyi başardı, oluşturduğu baskısıyla Akşener'i masaya döndürdü. Hiç değişmiyor, benzer kurnazlığı Kılıçdaroğlu bugün CHP kongresini kazanmak için yapıyor" ifadelerini kullandı.



Soner Yalçın, "CHP delegesi bilmelidir ki: Kurnazlıkla bir şeyi gizleyebilirsiniz, bir adamı aldatabilirsiniz ama onunla geniş ufka varamazsınız… Atatürk'ün delegeleri aldanmamalı!" dedi.

Tam da bu noktada Kılıçdaroğlu ve Odatv arasında patlak veren 'satılık gazeteciler' krizi ve tarafların davalık olmasını hatırlamakta fayda var.



KILIÇDAROĞLU - ODA TV - SONER YALÇIN ÜÇGENİNDE SAVAŞ: MAHKEMELİK OLDULAR

Kılıçdaroğlu, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" demiş, Odatv ise "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan, soru sormayı bırak belge açıkla..." başlıklı haberle rest çekmişti.



Soner Yalçın 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na hakaretler savurmuştu. İlerleyen süreçte Yalçın, Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Odatv de "KILIÇDAROĞLU İLE MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ" manşetini atmıştı.





KAZANIYORUZ ALGISINI İYİ VEREN KAZANIR

Ekremci Sözcü yazarlarından Aytunç Erkin de köşesinden 'değişimci'lerin önde olduğunu öne sürerek hem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e alan açmak istedi.



"CHP'de iki haftada dengeler değişti" başlıklı bir yazı kaleme alan Erkin, "CHP'de kurultay haftasına girilirken durum karışık… Genel Başkanlığı kim kazanırsa kazansın Parti Meclisi listeleri rekor düzeyde çizik yer. Gerçek hesaplaşma yerel seçim sonrası. Bu arada hangi taraf 'kazanıyoruz' algısını iyi verirse diğer tarafta çözülme olur." Ankara koridorlarında ısrarla bu tespitler yapılıyor" ifadelerini kullandı.



Kurultayın sloganı olan "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik" sloganını hatırlatan Aytunç Erkin, partinin 4-5 Kasım sonrası "birlik" içinde olmayacağını söyledi.





Erkin şu ifadeleri kullandı;



"KILIÇDAROĞLU KÜÇÜK NOTLAR ALIYOR"

Genel Merkez "ılımlı ve kucaklayıcı" bir görüntü verse de Kılıçdaroğlu kazanırsa yeni Parti Meclisi ve yeni bir "genel merkez" kuracağı, "sakin" bir profil çizen CHP liderinin aldığı "küçük notları" uygulamaya koyacağı ifade ediliyor.



"İMAMOĞLU'NA KARŞI KADRO TASFİYELERİ YAŞANIR"

Peki ya "değişimciler" kazanırsa? Genel Merkez'e yakın isimler, "Yerel seçime kadar tartışma sürer. Özellikle İstanbul'da İmamoğlu'na karşı kadroların tasfiyesi yaşanır" diyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN