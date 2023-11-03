Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken Azerbaycan yorumu: Her zaman yanındayız

Bakan Fidan, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde Dışişleri Bakanlarına hitaben yaptığı konuşmada, teşkilata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) destek çağırısında bulunarak, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyona hep birlikte karşı durmalıyız" dedi.

Karabağ'daki son gelişmelerle ilgili olarak "Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek" ifadesini kullanan Fidan, konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine de dikkati çekti.

"Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin hızla kurumsallaşmasından ve derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Fidan, Orta Koridor'un yatırım açısından daha da cazip hale getirilmesi için çaba gösterilmesinin ve başta Türkmen doğalgazı olmak üzere, Hazar ötesi kaynakların Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasının önemini de vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını da Konsey gündemine taşıyan Fidan, sivillere uygulanan acımasız katliamın kabul edilemez olduğunu, bir an önce koşulsuz ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye yardımların kesintisiz biçimde bölgeye ulaşması gerektiğini ifade etti.