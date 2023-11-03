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CHP'de dananın kuyruğu kopuyor! Kurultay öncesi gerilim tırmandı... Oteller lokantalar bile ayrıldı "Kavga çıkmasın" uyarısı

Genel seçimlerinden ardından "Koltuk" kavgası alevlenen CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. 5 adayın Genel Başkanlık için kozlarını paylaşacağı kurultay yarın gerçekleştirilecek. Kurultayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında geçeceği aşikar... Gerilim dolu kurultaya geri sayım yaşanırken taraflardan "kavga çıkmasın" uyarıları geldi. Şimdiden panklartlarla sataşmalar başlarken tarafların konaklayacağı oteller ve yemek yiyeceği restoranlar da ayrıldı. İşte CHP kurultayına giderken son kulisler...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 17:02 Güncelleme 03 Kasım 2023, 17:26
CHP’de dananın kuyruğu kopuyor! Kurultay öncesi gerilim tırmandı... Oteller lokantalar bile ayrıldı Kavga çıkmasın uyarısı

Genel seçimler sonrası 'değişim' tartışmalarıyla koltuk kavgasına tutuşan CHP'de dananın kuyruğu yarın kopuyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan yarın gerçekleştirilecek kurultayda kozlarını paylaşacak.

CHPde kim kimi yiyecek? Kemal Kılıçdaroğlunun Divan hamlesi sonrası Ekrem İmamoğlu delegeleri toplayıp Özgür Özeli işaret etti!

Aday listesinde 5 isim olsa da CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5'i olan 69 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday gösterilmek mümkün... Böylece yarışın 2 isim arasında geçeceği aşikar...

EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL "İSTANBUL'A" GÜVENİYOR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren "değişimciler" kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ise Genel Başkanlık koltuğuna ve delege kozuna güveniyor.

Değişimciler, en az 35 il başkanının değişimci olduğu, 20'ye yakın il başkanının da henüz tavrını netleştirmediği görüşünü savunuyor.

KIIÇDAROĞLU'NUN KOZU DELEGELER: GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından da emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği kulislere yansıdı.



Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyacağından o kadar emin ki Ekrem İmamoğlu'na "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifini de sundu.

Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLADILAR
Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Öte yandan parti genel merkezinde bir araya gelen bazı CHP'li il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.

CHPde kurultaya saatler kala saflar netleşiyor! Aylin Nazlıaka ve Gençosman Killikten Kılıçdaroğluna imzalı destek... İl başkanları açıklama yaptı

PANKARTLARLA PSİKOLOJİK BASKI HAMLESİ
Kurultay için artık geri sayım yaşanırken Ankara Spor Salonu'nda hazırlıklar da devam ediyor.

DEĞİŞİMCİLERE PANKARTLI GÖNDERME: "OYUNUN FARKINDAYIZ, LİDERİMİZİN YANINDAYIZ"
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan pankartlarla salondaki rüzgarı kendi lehlerine estirmek istedi.

Asılan bir pankartta "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" ifadesi yer alırken başka bir pankart ise dalga konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yer aldığı söz konusu pankarta "Asla yanlız yürümeyeceksin" ifadeleri yazıldı. "Yalnız" ifadesinin "Yanlız" şeklinde hatalı yazılması sosyal medyada ti'ye alındı.

SEÇİM BIÇAK SIRTI
Genel Merkezciler Kılıçdaroğlu'nun en az 800, değişimciler ise Özel'in en az 500-550 imzayla aday gösterileceği görüşünde...

Şimdiye kadar, Kılıçdaroğlu'na 95 milletvekili ve 55 il başkanı, Özel'e ise 196 İstanbul il delegesinden 185'i imza desteği açıkladı.

150-200 OY FARKLA SEÇİM SONUÇLANIR
İki taraf da Kurultay'ı kazanacakları iddiasını sürdürürken Özel'e destek verenler 100-150 oy farkla, Genel Merkez ise 150-200 oy farkla genel başkanlık seçimini kazanacaklarını savunuyor.

ÖYMEN TEPKİ GÖSTERDİ: İMZA TEKELİ YARATILIYOR
Genel Başkan Adaylarından Örsan Öymen Kılıçdaroğlu-Özel arasındaki imza devşirmelerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'i hedef alan Öymen, "Her aday adayı için 70 kadar imza yeterli olduğu halde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tüzük gereği bir kişiden fazla adaya imza verilemeyeceğini bildikleri halde, yüzlerce imza toplama yarışına girerek üçüncü, dördüncü aday adaylarının aday olmasını engellemeye çalışmaktadırlar. Bu çerçevede il başkanlarına ve Kurultay delegelerine baskı uygulanmıştır. İller grup kararı almaya zorlanmıştır İmza ile ilgili karar, Kurultay delegelerinin özgür iradesine bırakılmamıştır." iddiasında bulundu.

GERİLİM TAVAN YAPMIŞ DURUMDA
CHP'nin kavgasız Kurultay'ı neredeyse yok denecek kadar az. Bu gerilim dolu süreç sonrası yapılacak kurultayda da kavga endişesi yaşanıyor.

Gerek Genel Merkez gerekse değişimciler Kurultay'da taraflar arasında kavga ve gerilim olmaması için destekçilerini uyarırken, "gerilimi tırmandıracak" slogan atılmaması ve afişler asılmaması istendi.

LOKANTALAR BİLE AYRILDI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Oda TV Kurultaya gelecek delegelerin konaklayacağı otel ve restoranların listesini yayımladı.

Listelerde delegelerin farklı otellere yerleştirildiği ve farklı restoranlarda yemek yiyeceği görüldü.

KURULTAY'A İLİŞKİN DİĞER DETAYLAR
Peki CHP delegeleri neyi oylayacak? Kurultay'ın maaliyeti ne kadar?

50 MİLYON LİRALIK MAALİYETİ VAR
BBC'de yer alan bilgiye göre CHP Genel Merkezi delegeler için 14 dolayındaki otelde delegeler için 3 günlük yer ayırttı. CHP'nin 100. Yılı konulu sinevizyon gösterisi ve 100. Yıl Marşı'nın çalınacağı Kurultay'ın maliyetinin 40-50 milyon TL olduğu belirtiliyor.

ADAYLAR
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'nin Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultayı'nda, partinin yedinci genel başkanı seçildi. Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği son Cumhurbaşanlığı seçimini 28 Mayıs'ta ikinci turda kaybetti

Özgür Özel: Haziran 2023'te CHP'nin TBMM Grup Başkanı seçildi. Beş dönemdir CHP Manisa Milletvekili. Daha önce CHP Grup Başkanvekilliği görevini de yürüttü. Partide seçim sonrası "değişim" taleplerini dile getirenlerin adayı. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı...

Örsan Öymen: Daha önce CHP PM üyeliği de yapan Örsan Öymen, felsefe profesörü. CHP'nin 6. Genel Başkanı ve eski Kültür Bakanı Altan Öymen'in yeğeni, 1943-1950 yılları arasında CHP Bolu Milletvekili olan Hıfzırrahman Raşit Öymen'in de torunu...

İlhan Cihaner: Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, CHP Parti Meclisi'e girdi. 2011'de Denizli'den, 2015'te iki kez İstanbul'dan CHP milletvekili seçildi. 2018 seçimlerinde aday gösterilmedi. 2020'de de CHP Genel Başkanlığına aday olmak istedi, delegelerden yeterli desteği alamadığı için aday olamadı.

Ünal Karahasan: 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olmak istedi, aday gösterilmedi. "CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür" diyen Ünal Karahasan, CHP'de genel başkanlığın kaldırılmasını, genel sekreterliğe geçilmesini önerdi.

1368 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK
Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

DELEGELERE SIKI MARKAJ
Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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