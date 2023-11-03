CHP'de dananın kuyruğu kopuyor! Kurultay öncesi gerilim tırmandı... Oteller lokantalar bile ayrıldı "Kavga çıkmasın" uyarısı

Aday listesinde 5 isim olsa da CHP tüzüğü gereği, 1367 kayıtlı CHP delegesinin yüzde 5'i olan 69 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday gösterilmek mümkün... Böylece yarışın 2 isim arasında geçeceği aşikar...

Değişimciler, en az 35 il başkanının değişimci olduğu, 20'ye yakın il başkanının da henüz tavrını netleştirmediği görüşünü savunuyor.

EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL "İSTANBUL'A" GÜVENİYOR İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik 'in İstanbul İl Başkanlığı'nı kazanmasıyla havaya giren "değişimciler" kurultaydan zaferle çıkacaklarına inanırken Kemal Kılıçdaroğlu ise Genel Başkanlık koltuğuna ve delege kozuna güveniyor.

KIIÇDAROĞLU'NUN KOZU DELEGELER: GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM

Kılıçdaroğlu kongreyi kazanacağından da emin... Öyle ki pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmede "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği kulislere yansıdı.





Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyacağından o kadar emin ki Ekrem İmamoğlu'na "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifini de sundu.

Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.