CHP'de entrikalı kavga! "Kurultayda genel başkanlığı alırım" diyen Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'tüzüklü değişim' salvosu

KILIÇDAROĞLU: BİR SORUN YOK, GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN PLANLAR... "GEL DİVAN BAŞKANI OL EKREM"

Bu tartışmaların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ikilisi Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 4-5 Kasım'da kurultay için Divan Başkanlığı teklif etti İmamoğlu da bu teklifi kabul etti.



Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlu'nun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de "Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan etmeyi" amaçladı. Bir taşla iki kuş vurmak isteyen Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'dan yeni hamlelerle yanıt geldi.