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CHP'de entrikalı kavga! "Kurultayda genel başkanlığı alırım" diyen Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'tüzüklü değişim' salvosu

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel denkleminde yaşanan koltuk kavgası entrikalarla dolu bir şekilde devam ediyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde gizli kapaklı buluştuğu DEVA'lılara "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" teminatı verdi. Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" dedi. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. Gelişme üzerine Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi. 'Değişim yapacağım' vurgusu yapan CHP lideri, "Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin" diyerek hem İmamoğlu hem de Özel'e "Ben sizinle kurultay sonrası uğraşacağım" mesajı verdi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 16:31 Güncelleme 30 Ekim 2023, 16:37
CHP’de entrikalı kavga! Kurultayda genel başkanlığı alırım diyen Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’tüzüklü değişim’ salvosu
28 Mayıs'taki hezimet sonrası Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü günler geçiriyor. 6 okta sular bir türlü durulmazken; Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı tavşan adayı Özgür Özel'in sürdürdüğü 'değişim' tartışmalarının gölgesinde kurultaya sayılı günler kaldı.

Kongre sürecinde İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.

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KILIÇDAROĞLU: BİR SORUN YOK, GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.

İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı Özgür Özel ise il il gezerek Kılıçdaroğlu'nu yıpratma konuşmaları ile kurultaya hazırlandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN PLANLAR... "GEL DİVAN BAŞKANI OL EKREM"
Bu tartışmaların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ikilisi Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 4-5 Kasım'da kurultay için Divan Başkanlığı teklif etti İmamoğlu da bu teklifi kabul etti.

Kılıçdaroğlu bu hamle ile hem İmamoğlu'nun kurultay sürecinde tarafsız kalmasını hem de "Özgür Özel'i devirip kendi zaferini İmamoğlu'nun ağzıyla ilan etmeyi" amaçladı. Bir taşla iki kuş vurmak isteyen Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'dan yeni hamlelerle yanıt geldi.

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Divan başkanlığı teklifini kabul eden Ekrem İmamoğlu "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. Takip eden süreçte İmamoğlu, "Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım" diyerek Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

Kurultaya sayılı günler kalan yapılan hamleler parti içindeki yeni entrikaların da habercisi oldu.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'ndan 'değişimci' kadroyu hedef alan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"KURULTAYDA BENİM İÇİN SORUN YOK"
Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti.

'DEĞİŞİM' SORUSUNA YANIT
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.



HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E...
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gizli görüşme yaptığı DEVA'lılara "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" teminatı vermişti.

Bugün yine kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'değişim' çıkışıyla hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e 'Ben sizinle kurultay sonrası uğraşacağım' mesajı vermesi partideki iç savaşın en somut örneği olarak kayıtlara geçti.

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CHP’de entrikalı kavga! Kurultayda genel başkanlığı alırım diyen Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’tüzüklü değişim’ salvosu
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