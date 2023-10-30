Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze açıklaması: "Barış sürecinin bir an önce başlaması lazım"

Bakan Fidan, muhataplarına şu mesajları verdi: "AB ahde vefa ilkesine uygun hareket etmeli. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi sağlanması önceliğimiz. AB'nin, ilişkilerin yeniden canlandırılabilmesi için Türkiye'nin üyelik sürecinde, 'ahde vefa ilkesi' uyarınca hareket etmesi gerekiyor. Biz bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. AB'den verilen olumlu mesajları önemsiyoruz; ancak bunların hayata da geçirilmesi lazım. Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve iş birliği mekanizmalarına işlevsellik kazandırılması gerekiyor. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi ve vatandaşlarımıza vize serbestisi sağlanması bizim için başlıca öncelik alanlarıdır. Vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB'nin samimi bir çaba ortaya koyması gerekiyor."

"Aynı zamanda, vatandaşlarımızın vize almalarını geciktiren engellerin hemen kaldırılmasını, verilen vizelerin çok girişli ve uzun vadeli olmasını bekliyoruz. Türkiye'nin AB'nin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çalışmalarına katılması, bu alanlarda AB'nin başarı şansını artıracak, AB'yle gümrük birliği olan tek aday ülke ve AB ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirecektir. Düzensiz göçle mücadele konusunda, AB'nin 18 Mart mutabakatının gereklerini yerine getirmesi ve daha fazla yük paylaşması gerekiyor."



Bakan Fidan, terör ile mücadele vurgusu da yaparak, "Terörle mücadele konusunda daha güçlü bir iş birliği içinde olmamız lazım. Türkiye, çevremizdeki sorunların çözümünde son derece önemli bir rol oynuyor. AB'nin Türkiye'ye vizyoner bir bakış açısıyla yaklaşmasını, küçük siyasi hesapları bir yana bırakmasını umuyoruz" dedi.