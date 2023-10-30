Fransız Carrefour’dan Gazze’de soykırım yapan katil İsrail’e tam destek! Paketlere skandal mesaj: Ellerinizi güçlendiriyoruz



"SİVİLLERİN KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Savaş Kanunları, insan yaşamını korumak ve insani kaygılara saygı göstermek için açık kurallar koyuyor. Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan 2 milyondan fazla insanın, acımasız bombardımana maruz kalırken yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Sorumluluk sahibi herkesi insanlık için geri adım atmaya çağıran Guterres, derhal insani ateşkesin imzalanması, tüm rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sürekli insani yardım sağlanması gerektiğini de yineledi. Guterres, "Gazze halkı, İsrail ve Nepal dahil dünya çapında etkilenen herkes için bu kabusa son vermek için güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

CARREFOUR'DAN SKANDAL NOT

Dünyaca ünlü bazı markalar ise İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek çıkıyor. McDonald's'ın kana susamış İsrail askerini beslemesi büyük tepkiye yol açarken bir skandal da Fransız Carrefour'dan geldi.