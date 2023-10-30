SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fransız Carrefour'dan Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'e tam destek! Paketlere skandal mesaj: Ellerinizi güçlendiriyoruz

Son dakika haberleri… Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 306’ya yükselirken dünyaca ünlü markalar, kana susamış orduya desteklerini açıklamaktan çekinmiyorlar. McDonald’s, Burger King, Starbucks derken Fransız Carrefour da İsrail desteğini resmen dünyanın gözüne soktu. Carrefour’un Tel Aviv’deki şubesinde hazırlanan paketler, sivilleri katleden İsrail askerlerine gönderiliyor. Ortaya çıkan yeni bir videoda, paketlerin üzerinde “Güneyin çocukları, ellerinizi güçlendiriyoruz” yazdığı görülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 16:28 Güncelleme 30 Ekim 2023, 16:42
Fransız Carrefour’dan Gazze’de soykırım yapan katil İsrail’e tam destek! Paketlere skandal mesaj: Ellerinizi güçlendiriyoruz

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik bir şekilde soykırım yapıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. Ölenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın.

Soykırımcı İsrail’in kara saldırısı taktikleri: Şehir savaşından korkuyor! 5 kişilik savaş kabinesinin yeni adımı ne olacak?

DÜNYA İNSANİ FELAKETE TANIK OLUYOR
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun kötüleştiğini ve kan dökülmesi "kabusunun" sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, "Dünya, gözlerimizin önünde yaşanan insani felakete tanık oluyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nepal Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine 4 günlük resmi bir ziyaret için dün Nepal'in başkenti Katmandu'ya geldi. Guterres, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Narayan Prakash Saud ve üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

İşgalci İsrail hastaneleri hedef alıyor! 55 bin hamile kadın zor durumda

Katmandu'da Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, "Gazze'deki tüm rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılması" konusundaki ısrarına devam edeceğini söylerken, "Çıkar için bu yasalar çarpıtılamaz. Dünya gözlerimizin önünde yaşanan bir insani felakete tanık oluyor" dedi. Guterres, "Sivillerin öldürülmesinin, yaralanmasının, kaçırılmasının asla hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyerek, Gazze'deki durumun her geçen saat "daha umutsuz" hale geldiğini belirtti. "İsrail'in uluslararası toplum tarafından desteklenen ve kritik derecede ihtiyaç duyulan insani bir duraklama yerine askeri operasyonlarını yoğunlaştırmış olmasından üzüntü duyuyorum" diye sözlerine ekledi.

İsrailin katliam yaptığı Gazzeden gelen görüntüler Müslüman olmayanları etkiledi: Demirden inançları var!


"SİVİLLERİN KORUNMASI ÇOK ÖNEMLİ"
BM Genel Sekreteri Guterres, "Savaş Kanunları, insan yaşamını korumak ve insani kaygılara saygı göstermek için açık kurallar koyuyor. Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan 2 milyondan fazla insanın, acımasız bombardımana maruz kalırken yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor" ifadelerini kullandı. Sorumluluk sahibi herkesi insanlık için geri adım atmaya çağıran Guterres, derhal insani ateşkesin imzalanması, tüm rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar sürekli insani yardım sağlanması gerektiğini de yineledi. Guterres, "Gazze halkı, İsrail ve Nepal dahil dünya çapında etkilenen herkes için bu kabusa son vermek için güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

Fransız süpermarket zinciri Carrefour Gazze'de katliam yapan İsrail ordusuna "Sizi güçlendiriyoruz" notuyla yardım gönderdi

CARREFOUR'DAN SKANDAL NOT
Dünyaca ünlü bazı markalar ise İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek çıkıyor. McDonald's'ın kana susamış İsrail askerini beslemesi büyük tepkiye yol açarken bir skandal da Fransız Carrefour'dan geldi.

Carrefour'un Tel Aviv'deki şubesinde hazırlanan paketler, sivilleri katleden İsrail askerlerine gönderiliyor. Ortaya çıkan yeni bir videoda, paketlerin üzerinde "Güneyin çocukları, ellerinizi güçlendiriyoruz" yazdığı görülüyor.

BURGER KING'TEN DE İŞGALCİLERE DESTEK
Geçtiğimiz günlerde İşgalci İsrail ordusuna bir başka destek de Burger King'ten gelmişti.

"BİNLERCE YEMEK BAĞIŞI İÇİN ÇALŞIYORUZ"
Burger King'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer vermişti.

McDonaldsın ardından Gazzede soykırım yapan İsrail ordusuna Walt Disneyden destek!

MC DONALD'S DA DESTEK VERMİŞTİ
Katil İsrail ordusuna ilk destek açıklaması dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'tan gelmişti. Markanın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.

McDonaldstan bir skandal daha! Katil İsraili desteklemeye devam ediyor I Paket renklerini mavi-beyaz yaptılar

"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanılmıştı. Hatta daha da ileriye giden McDonald's paket rengini mavi yapmıştı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze’ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
CHP’de entrikalı kavga! Kurultayda genel başkanlığı alırım diyen Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’tüzüklü değişim’ salvosu
Üniversite yolunda Büyükşehir yanınızda
SON DAKİKA