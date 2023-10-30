Fransız Carrefour’dan Gazze’de soykırım yapan katil İsrail’e tam destek! Paketlere skandal mesaj: Ellerinizi güçlendiriyoruz

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik bir şekilde soykırım yapıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. Ölenlerin 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 236'sı kadın.
DÜNYA İNSANİ FELAKETE TANIK OLUYOR
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun kötüleştiğini ve kan dökülmesi "kabusunun" sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunarak, "Dünya, gözlerimizin önünde yaşanan insani felakete tanık oluyor" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nepal Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın daveti üzerine 4 günlük resmi bir ziyaret için dün Nepal'in başkenti Katmandu'ya geldi. Guterres, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Narayan Prakash Saud ve üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.
Katmandu'da Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal ile ortak basın toplantısında konuşan Guterres, "Gazze'deki tüm rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılması" konusundaki ısrarına devam edeceğini söylerken, "Çıkar için bu yasalar çarpıtılamaz. Dünya gözlerimizin önünde yaşanan bir insani felakete tanık oluyor" dedi. Guterres, "Sivillerin öldürülmesinin, yaralanmasının, kaçırılmasının asla hiçbir haklı gerekçesi olamaz" diyerek, Gazze'deki durumun her geçen saat "daha umutsuz" hale geldiğini belirtti. "İsrail'in uluslararası toplum tarafından desteklenen ve kritik derecede ihtiyaç duyulan insani bir duraklama yerine askeri operasyonlarını yoğunlaştırmış olmasından üzüntü duyuyorum" diye sözlerine ekledi.