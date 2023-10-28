Kemal Kılıçdaroğlu hem "Değişimcilere" hem masa ortaklarına salladı: Seçilseydim yanımda olacaklardı şimdi karşımdalar

CHP için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği grup "Değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu. Meral Akşener ise "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek CHP Genel Başkanına yüklendi.

KILIÇDAROĞLU HEPSİNE SALLADI: SEÇİLSEM YANIMDA OLACAKLARDI

CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu hem "değişimcilere" hem de masa ortaklarına salladı.

Kılıçdaroğlu, "Seçilseydim yanımda olacaklardı şimdi karşımdalar " ifadelerini kullandı.

39 VEKİL KAPTIRMASINI SAVUNDU

Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi,Gelecek Partisi, Saddet Partisi ve Demokrat Parti'ye 39 vekil kaptırmasını da savundu.

"UZUN YILLARDIR HİÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADIĞIMIZ YERLERDEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIK"

İttifakın yanlış olmadığını savunan Kemal Kılıçdaroğlu acımasızca eleştirildiklerini savunarak, "Cumhuriyet'i yaşatmak için bir araya gelmekten başka ne yapabilirsiniz? Çok acımasızca eleştirildik. Herkesi dinledim. Büyük bir kısmı önyargıdan kaynaklanıyordu. Onları da dinledim. Eleştirilebilir ama sağduyuyla… Biz uzun yıllardır hiç milletvekili çıkaramadığımız yerlerden milletvekili çıkardık. Bu kadar acımasızlık olabilir mi? Biz sadece bir siyasi partiyle uğraşmadık, iktidarın kontrolüne geçen bir devlet bürokrasisiyle uğraştık. Sanıyorlar ki her şey güllük gülistanlık da biz kazanamadık. Yahu bırakmadılar ki biz bir muhasebe yapalım. Ona bile fırsat vermediler. Bütün bunlara rağmen hepsini dinledim." dedi.