Silah kaçakçılarına "mercek" operasyonu: 1858 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silah kaçakçılarına ve ruhsatsız dilah taşıyanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonda 1858 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
7️⃣6️⃣ İLDE SON 4️⃣ GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN "MERCEK" OPERASYONLARINDA;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 28, 2023
📌 1️⃣2️⃣1️⃣2️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌 1️⃣6️⃣7️⃣ Kaçak Kurusıkı Tabanca,
📌 4️⃣4️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌 2️⃣2️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.… pic.twitter.com/UEngsDXYFs
Detaylar gelecek...