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Silah kaçakçılarına "mercek" operasyonu: 1858 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silah kaçakçılarına ve ruhsatsız dilah taşıyanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonda 1858 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 08:38 Güncelleme 28 Ekim 2023, 08:38
Silah kaçakçılarına mercek operasyonu: 1858 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silah kaçakçılarına ve ruhsatsız dilah taşıyanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yerlikaya operasyonda 1858 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Detaylar gelecek...

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