İYİ Partili Bilge Yılmaz CHP’yi yerden yere vurdu: Bu kadar kötü olduklarını bilmiyorduk... Nasıl tehdit edildiler? Liyakatsizlik itirafı

CHP VE İYİ PARTİ BİRBİRİNE GİRDİ 8'li koalisyonun ortakları yerel seçimlere kendi adayları ile gideceklerini açıklarken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

BİLGE YILMAZ'DAN OLAY CHP SÖZLERİ: BU KADAR KÖTÜ OLDUKLARINI BİLMİYORDUK CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün programına konuk olan Bilge Yılmaz , 'İyi ki muhalefet kazanmamış' diyenlere hak vererek Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Özdağ ile yaptığı gizli protokole ve CHP'de yaşanan iç çekişmeye gönderme yaptı.

"İyi ki muhalefet seçilmemiş hepsi birbirine girecekmiş" diyorlar sözlerine yanıt veren Yılmaz şunları söyledi:

"Çok büyük hayal kırıklıkları yaşandı. Vatandaşı da anlamak lazım. O hayal kırıklığının bir kısmını biz de yaşadık. Seçimin kaybedilmesinden sonra ortaya çıkan bazı gerçekler var. Mesela gizli yapılmış protokoller, yapılan bazı kirli işlerin ortaya çıkması… Yani başka parti için konuşmak istemiyorum ama bizim büyük ortağımızda ortaya çıkan baktığımız zaman 'Biz Kemal Bey'in oyunun az olduğunu zaten biliyorduk' e peki kamuoyu yoklamaları neden öyleydi.

Neden insanlar şikâyet ediyor ve gizli anlaşmalar ortaya çıktı. Niye bir il başkan adayı kendi belediye başkanı hakkında ağır ithamlarda bulunuyor. Biz bunların bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk."

3-6 MART DÖNEMİNE İLİŞKİN KONUŞTU: TEHDİT EDİLDİK

Bilge Yılmaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı masadan kalktığı ancak 3 gün sonra geri döndüğü 3-6 Mart dönemine ilişkin de konuştu.