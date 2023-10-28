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Son dakika: MİT PKK'nın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi!

MİT Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK'nın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirildi. Teörist Muhammed Azo'nun 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği görüldü.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 09:49 Güncelleme 28 Ekim 2023, 10:55
Son dakika: MİT PKK’nın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo’yu etkisiz hale getirdi!

MİT Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı.

TERÖRİST MUHAMMED AZO ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi.

GEÇEN YIL YARALI KURTULDU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.

Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.

ABD ASKERLERİ İLE SAMİMİ POZLARI VAR
Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.

Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.

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Son dakika: MİT PKK’nın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo’yu etkisiz hale getirdi!
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