Son dakika: MİT PKK’nın sözde Derik Tugay sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo’yu etkisiz hale getirdi!

Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN