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Başkan Erdoğan'dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'de katliamı karşısında İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde açıklamalarda bulundu. Dünyaya bir gece ansızın mesajı veren Başkan Erdoğan, "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazır" dedi. Hamas'ı terör örgütü ilan eden muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, Ukrayna'da ölen çocuklar için gözyaşı döküp Gazze'de ölen masumlara sesini çıkarmayan Batı'ya sert tepki gösterdi. Katil İsrail'i dünyaya savaş suçlusu ilan edeceklerini belirten Erdoğan, PKK ve FETÖ'ye de ABD ve Tel Aviv yönetiminin destek verdiğini belirtti.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 07:17 Güncelleme 28 Ekim 2023, 17:14
Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırıma imza atıyor. Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımında can kaybı 7 bin 703'e yükseldi.

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Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için bugün İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitinginde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İstanbullular, Sayın Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saygı değer genel başkanlar, değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması için emek veren akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum.

Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı şekilde ortaya koydunuz.

GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ
Yarın Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreğimizdeki yangını cümle aleme haykıracağız. Gazze için kıyamdayız.

Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız.

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MUHALEFETE SERT TEPKİ
'Netanyahu nasıl teröristse Hamas da terörist'miş. Yazıklar olsun. Hamas kimdir bihaber olan talihsizler var. Ve onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım.

GAZZE VATAN TOPRAĞIDIR
Pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Birileri Gazze'yi çok uzakta görüyor ve ne yazık ki bunu açıkça söylüyor. Bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu. Edirne neyse Üsküp'ün, Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi.Neredden nereye geldik. Gazze vatan toprağının parçasıydı. Çanakkale şehitliğine yolunuz düştüğünde mezar taşlarınınüstündeki yazılara bakın. Orada Gazzelilerin de yazdığını göreceksiniz.

Hiç şüphe yok ki Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye asla bitmeyecek büyük tehditlerin üzerinde olduğu bir ülkedir.

İŞGALCİ İSRAİL SEN ÖRGÜTSÜN
1947'de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Hamas terör örgütü değil dedim ya, bundan İsrail çok büyük rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net ifade ettik. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

KATİL İSRAİL'İN KİRLİ PLANI
İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar.

İKİYÜZLÜ BATI
Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor

Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.

TERÖRÜN ARKASINDAKİ KATİLLER
PKK ve FETÖ'nün arkasında ABD ve İsrail var. Paraysa para silahsa silah.

Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor. Dünyaya ilan edeceğiz. Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece, günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur.

DÜNYA 3 MAYMUN
Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz. Ey dünya! Bütün bu gerçekleri görüyorsunuz, BM Genel Sekreteri haykırıyor, ama duymuyorsunuz, sağır oldunuz, kör oldunuz.

Ne kadar çocuk, kadın, yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Batı'nın günah defteri bir kez daha oyunu fersah fersah aşmıştır.

Gazze'de savunma değil açık, alçak bir katliam yürütülmektedir.Gazze halkını açlıkla, susuzlukla sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler.

(Batı) Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Yahudileri gaz odalarında topluca yok ediyor, atom bombasıyla içindeki insanlarla şehirleri haritadan siliyorlardı.

İnşallah zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gidecekleri günleri de göreceğiz. Zalimin zulmünün sonsuza kadar sürdüğü baki değildir.

İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK
Boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin.

MİTİNG KUR'AN-I KERİM TİLAVETİYLE BAŞLADI
Mitingde Gazze'deki şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.


BAŞKAN ERDOĞAN MİTİNGE KATILANLARI SELAMLADI
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanında düzenlenen Büyük Filistin Mitingine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte helikopterle geldi. Başkan Erdoğan helikopterden indikten sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte yürüyerek miting alanına geldi. Ardından Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile kürsüye çıkarak vatandaşları selamladı.

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İSTANBUL'DA BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Atatürk Havalimanında "Büyük Filistin Mitingi" düzenliyor. Büyük Filistin Mitingi'ne MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılıyor.

Şarkıcı Maher Zain, kalabalığa konser verdi.


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI
Başkan Erdoğan işgalci İsrail'in saldırılarını artırmasına tepki göstererek vatandaşlara çağrı yaptı.

İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde!

İnsani krizin derinleştiğimi belirten Başkan Erdoğan, "Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

TAKVİM.COM.TR ALANDA
Öte yandan Takvim.com.tr olarak miting alanında son durumu aktarıyoruz. 7'den 70'e vatandaşlar alana ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla koştuğu görüldü.

Elinde Türk bayrağını dalalandıran bir vatandaş, "Filistinli mazlum kardeşlerimiz için buradayız. Türkiye olarak biz onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi! Takvim.com.tr alanda

YABANCI ÜLKE DEVLET BAŞKANLARI GELECEK
Mitinge yabancı devlet başkanlarının yanı sıra ruhani liderlerin de davet edildiği öğrenildi. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, Mısır Başkan Abdulfettah el Sisi'nin çağırıldığı miting için Libya, Lübnan, Ürdün'e de devlet başkanları düzeyinde davet gitti.

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AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla gerçekleştirilecek mitingle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe dün basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Kabaktepe, Filistin'deki olaylarla ilgili insanı duruşun "Büyük Filistin Mitingi"nde gösterileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasında çözümün diplomasi ve siyasette aranması gerektiğini belirten Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden beri ifade ettiği şekliyle, önce ateşkesin sağlanması, sivil katliamların, sivil ölümlerinin son bulunması, kalıcı barış için masaya oturulması ve insani bir koridorun açılması için her ülkenin uluslararası her kurumun taşın altına elini koyması lazım." dedi.

Cumartesi günü yapılacak büyük mitinge herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"BATI İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞ VE MASKESİ DE DÜŞMÜŞTÜR"
Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Filistin konusunda dünyaya güçlü bir ses çıkarabilmelerinde 100 yıllık cumhuriyetin büyük katkısı olduğunu söyledi.

İsrail'in yine bir devlet gibi davranmayarak örgüt gibi hareket ettiğini kaydeden Dağ, "Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır ne yazık ki. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi, özgürlük diyen Batı, ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin enkazdan bir gün kalkacağını ama İsrail ve destekçilerinin enkazın altında ilelebet kalmaya devam edeceğini belirten Dağ, "Filistin sadece bir ülke adı değil. Tüm dünyadaki insanların, vicdanlı insanların dağlanan yüreği ve hıçkırıklarıdır." mesajını verdi.

"KATİL İSRAİL BİZİM DERDİMİZ HAMAS'LADIR, DİYOR. BU BİR YALANDIR"
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek Cumhuriyet'in 100. yılında bağımsız ve özgür Filistin Devleti'ni selamladığını söyledi.

İsrail'in derdinin Hamas olmadığının altını çizen Şen, "Katil İsrail 'Bizim derdimiz Hamas'ladır.' diyor. Ve 'Hamas'ı bitireceğiz.' diyor. Bu bir yalandır, çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da her yıl yüzlerce, binlerce masumu, binlerce insanı Müslümanı öldürmektedir. Ve onun bu yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım sahtekarlar da var." ifadelerini kullandı.

Dünyaya çağrıda bulunan Şen, "Bütün dünyayı Birleşmiş Milletlerin 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin Devleti'nin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum. Birleşmiş Milletlerin o kararları, doğru ve meşrudur. Dolayısıyla herkesi doğruluğa, doğru siyasete, etik siyasete ve meşruiyete davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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