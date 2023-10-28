Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar

Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için bugün İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, Büyük Filistin Mitinginde açıklamalarda bulundu.

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'de soykırıma imza atıyor. Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımında can kaybı 7 bin 703'e yükseldi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Sevgili İstanbullular, Sayın Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saygı değer genel başkanlar, değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması için emek veren akıl ve alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum.

Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı şekilde ortaya koydunuz.

GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ

Yarın Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreğimizdeki yangını cümle aleme haykıracağız. Gazze için kıyamdayız.

Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız.