SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Filistin'den, dünya ülkelerine çağrı: İsrail'i Gazze'de ateşkes ilan etmeye zorlayın

İsaril işgali altında Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, "İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi" yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 06:25 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:37
Filistin’den, dünya ülkelerine çağrı: İsrail’i Gazze’de ateşkes ilan etmeye zorlayın

HABERİ
SESLİ DİNLE

İşgalci İsraill dün gece Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana en ağır bombardımanı yaptı. İnterneti ve iletişimi kesen İsrail bölgeye ölüm yağdırdı.

Dünyadan skandala tepkiler yükselirken BM katliamın 21. gününde "ateşkes" çağrısı yaptı.

GAZZEDE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ebu Rudeyne, "120 ülkenin karar tasarısına onay vermesi, dünyanın, bu saldırılara, Filistin halkının tehcirine ve yeni bir Nekbe'ye (Büyük Felaket) karşı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, çoğu ülkenin, Filistin yönetiminin, "İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi" yönündeki pozisyonunu desteklediğini kaydetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında, "dünya ülkelerinden, BM'de alınan karara bağlı kalarak İsrail'i, uluslararası hukukun getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeye ve saldırılar ile katliamlarına son vermeye zorlamasını" istedi.

Açıklamada, söz konusu karara uymaması durumunda, İsrail'in sorumlu tutulması için gerekli tüm tedbirlerin alınması ve yaptırım uygulanması istendi.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı dün, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.

Son dakika: BMden 21 günün sonunda Gazzede ateşkes çağrısı! İşte katliama destek veren ülkeler

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP
Filistin’den, dünya ülkelerine çağrı: İsrail’i Gazze’de ateşkes ilan etmeye zorlayın
SON DAKİKA