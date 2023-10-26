Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partililerle gizli ittifak girişimine zehir zemberek sözler: Siyasi ahlaksızlık

14 ve 28 Mayıs'tan tarihi bir hezimet ile ayrılan 8'li koalisyonun ortakları seçimlerin hemen ardından birbirine girdi. İYİ Parti 'ittifak bitti' dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuk koparan küçük ortaklar bile CHP'yi yalnız bıraktı.
Parti içinde de Genel Başkanlık için savaş veren Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için stratejisi açığa çıktı.
Kılıçdaroğlu, tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti genel başkanlarıyla yaptığı gibi yerel seçimlerde de ittifak ortaklarının il ve ilçe başkanlarıyla kapalı kapılar arkasında pazarlığa oturdu.
YEREL SEÇİMİN DEVA'SINI ARADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DEVA Partili il ve ilçe yöneticileri ile görüşüp bazı vaatlerde bulunduğu, söz konusu isimlerin de partiden istifa ettiği iddia edildi.
YAZIK! YAKIŞMADI KEMAL BEY
Birçok DEVA Partili sosyal medya üzerinden "Kılıçdaroğlu'na güvenmemeliydik, sırtımızdan hançerledi" yorumları yaptı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Şahin, partisindeki ilçe başkanlarınının istifa etmesi yönünde gizli görüşmeler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Şahin "Yazık! Yakışmadı Kemal Bey" ifadelerini kullandı.