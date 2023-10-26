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Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partililerle gizli ittifak girişimine zehir zemberek sözler: Siyasi ahlaksızlık

Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığı gizli pazarlıktan akıllanmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler öncesinde DEVA Partili il ve ilçe başkanlarıyla kapalı kapılar ardındaki görüşmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. DEVA Partililerden tepki yağarken CHP yandaşı Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek ifadeler kullandı. Portakal, yaşananları 'siyasal ahlaksızlık' olarak nitelendirerek, "Kılıçdaroğlu’nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Bu siyasal ahlaksızlıktır" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 22:26 Güncelleme 26 Ekim 2023, 22:43
Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partililerle gizli ittifak girişimine zehir zemberek sözler: Siyasi ahlaksızlık

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14 ve 28 Mayıs'tan tarihi bir hezimet ile ayrılan 8'li koalisyonun ortakları seçimlerin hemen ardından birbirine girdi. İYİ Parti 'ittifak bitti' dedi, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuk koparan küçük ortaklar bile CHP'yi yalnız bıraktı.

Parti içinde de Genel Başkanlık için savaş veren Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için stratejisi açığa çıktı.

Kılıçdaroğlu, tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti genel başkanlarıyla yaptığı gibi yerel seçimlerde de ittifak ortaklarının il ve ilçe başkanlarıyla kapalı kapılar arkasında pazarlığa oturdu.

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YEREL SEÇİMİN DEVA'SINI ARADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DEVA Partili il ve ilçe yöneticileri ile görüşüp bazı vaatlerde bulunduğu, söz konusu isimlerin de partiden istifa ettiği iddia edildi.

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YAZIK! YAKIŞMADI KEMAL BEY
Birçok DEVA Partili sosyal medya üzerinden "Kılıçdaroğlu'na güvenmemeliydik, sırtımızdan hançerledi" yorumları yaptı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Şahin, partisindeki ilçe başkanlarınının istifa etmesi yönünde gizli görüşmeler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Şahin "Yazık! Yakışmadı Kemal Bey" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR 39 VEKİL VAKASI DAHA
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEVA Partisi ilçe başkanlarıyla gizli ittifak fiskosu yapan Kılıçdaroğlu'na CHP içerisinden de tepki geldi.

"Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız" diyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

SİYASİ AHLAKSIZLIK
Yaşanan bu skandallar silsilesine CHP yandaşı Fatih Portakal da dayanamadı. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, yaşananları 'siyasal ahlaksızlık' olarak nitelendirip, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Bu siyasal ahlaksızlıktır" dedi.

"Siyasi ahlaksızlık"

Portakal açıklamasında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce DEVA Partililer ile bir araya gelmesi siyasi ahlaksızlık. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Partinin genel başkanına bile haber vermeden gidip onlarla bir araya geliyorsunuz. Onlarda da onur yok.

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Onlar da istifa edeceklermiş. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz, sizi düşündüğüm yok ben CHP'yi düşünüyorum. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Siyasi etik olarak da hiç uygun değil siyasal ahlaksızlıktan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını ne vaatler vereceğini siz düşünün."

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