Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partililerle gizli ittifak girişimine zehir zemberek sözler: Siyasi ahlaksızlık

YENİ BİR 39 VEKİL VAKASI DAHA Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEVA Partisi ilçe başkanlarıyla gizli ittifak fiskosu yapan Kılıçdaroğlu'na CHP içerisinden de tepki geldi. "Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız" diyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

SİYASİ AHLAKSIZLIK

Yaşanan bu skandallar silsilesine CHP yandaşı Fatih Portakal da dayanamadı. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, yaşananları 'siyasal ahlaksızlık' olarak nitelendirip, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Yahu ders almadınız mı hala harakiri yapıyorsunuz. Bir insan dava arkadaşlarına ancak bu kadar kötülük yapabilir. Bu siyasal ahlaksızlıktır" dedi.

Portakal açıklamasında şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce DEVA Partililer ile bir araya gelmesi siyasi ahlaksızlık. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi etiğe hiç uygun değil. Partinin genel başkanına bile haber vermeden gidip onlarla bir araya geliyorsunuz. Onlarda da onur yok.