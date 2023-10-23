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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "paralel" ittifak girişimi! 6'lının ilçe yöneticileriyle gizli görüşme...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yediği seçimlerin ardından muhalefetin etrafında toplandığı masa dağıldı. Yaşanan hezimet sonrası genel başkanlar birbirlerine sallarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Koltuğunu korumak için hamleler yapan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 6 partinin il ve ilçe yöneticileriyle gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 11:28 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:37
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan paralel ittifak girişimi! 6’lının ilçe yöneticileriyle gizli görüşme...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Paralel" itifak için girişimde bulundu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun ortakları birbirlerine girdi.

İTTİFAK DAĞILDI BİRBİRLERİNE GİRDİLER
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık HDP'nin gölge ve daha sonra Zafer Partisi'nin katıldığı koalisyonun genel başkanları her fırsatta birbirlerini hedef aldı.

Meral Akşener, "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklenirken CHP'liler "39 vekil tokatladılar" ifadeleriyle Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'na salladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü ifşa ederken ortalık daha da karıştı.

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GENEK BAŞKANLAR TEK TEK AÇIKLADI: YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEKLER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "81 ilde aday çıkaracağız" diyerek yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıkladı.

Akşener gibi Saddet ve Gelecek yerel seçime birlikte gireceklerini açıklayıp 6'lıya kapıyı kapattı. Ali Babacan ise "DEVA Partisi yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Kimsenin yanlışına ortak olmayız" dedİ.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PARALEL İTTİFAK GİRİŞİMİ
İttifak dağılırken CHP'de de koltuk kavgası başladı. "Değişim" çağrılarına kulak tıkayan ve koltuğunu korumak için çeşitli hamleler yapan Kılıçdaroğlu, Kurultaya giderken bir hamle daha yaptı.

6 Partinin Genel Merkezlerinden gizili bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu "paralel" bir ittifak girişiminde bulundu.

CHP yandaşı Sözcü'nün iddiasına göre Kılıçdaroğlu İstanbul'da altılı masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle 3 ayrı toplantı yaptı.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Gürsel Tekin de katıldı.

Toplantıya katılan diğer partinin il ve ilçe yöneticileri ise gizli tutuldu.

Kılıçdaroğlu, görüşmede, "Tabanda ittifak kurmayı" hedeflediğini söyledi.

GÜRSEL TEKİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI GENEL BAŞKANLARI ES GEÇTİ
CHP'li Gürsel Tekin görüşmeyi doğrularken 6 partinin genel merkezlerinden gelen açıklamaların önemsiz olduğunu belirten şu sözleri söyledi:
"Tabanda önüne geçilemeyen bir ittifak zaten var. Vatandaş Ankara'da ne dendiğinden çok kendi evinde ve mahallesinde ne yaşandığına bakıyor. Bunu en iyi partilerin illerdeki temsilcileri, yöneticileri görüyor. Kılıçdaroğlu ile buluşmayı kendileri talep ettiler diyebilirim. Bu millet masası buluşmasının ana konusunu İstanbul oluşturuyordu."

6 GENEL BAŞKAN NE DİYECEK?
Seçimlerin ardından 6 parti birbirine girerken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu gizli görüşmeye diğer genel başkanların ne diyeceği merak konusu oldu.

Görüşmeye katılan isimlerin istifasının istenebileceği yorumları yapılırken gözler özellikle "Artık CHP'yle rakibiz" diyen Meral Akşener'in yapacağı hamleye çevrildi.

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