Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "paralel" ittifak girişimi! 6'lının ilçe yöneticileriyle gizli görüşme...

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PARALEL İTTİFAK GİRİŞİMİ
İttifak dağılırken CHP'de de koltuk kavgası başladı. "Değişim" çağrılarına kulak tıkayan ve koltuğunu korumak için çeşitli hamleler yapan Kılıçdaroğlu, Kurultaya giderken bir hamle daha yaptı.
6 Partinin Genel Merkezlerinden gizili bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu "paralel" bir ittifak girişiminde bulundu.
CHP yandaşı Sözcü'nün iddiasına göre Kılıçdaroğlu İstanbul'da altılı masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle 3 ayrı toplantı yaptı.
Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Gürsel Tekin de katıldı.
Toplantıya katılan diğer partinin il ve ilçe yöneticileri ise gizli tutuldu.
Kılıçdaroğlu, görüşmede, "Tabanda ittifak kurmayı" hedeflediğini söyledi.
GÜRSEL TEKİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI GENEL BAŞKANLARI ES GEÇTİ
CHP'li Gürsel Tekin görüşmeyi doğrularken 6 partinin genel merkezlerinden gelen açıklamaların önemsiz olduğunu belirten şu sözleri söyledi:
"Tabanda önüne geçilemeyen bir ittifak zaten var. Vatandaş Ankara'da ne dendiğinden çok kendi evinde ve mahallesinde ne yaşandığına bakıyor. Bunu en iyi partilerin illerdeki temsilcileri, yöneticileri görüyor. Kılıçdaroğlu ile buluşmayı kendileri talep ettiler diyebilirim. Bu millet masası buluşmasının ana konusunu İstanbul oluşturuyordu."
6 GENEL BAŞKAN NE DİYECEK?
Seçimlerin ardından 6 parti birbirine girerken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu gizli görüşmeye diğer genel başkanların ne diyeceği merak konusu oldu.
Görüşmeye katılan isimlerin istifasının istenebileceği yorumları yapılırken gözler özellikle "Artık CHP'yle rakibiz" diyen Meral Akşener'in yapacağı hamleye çevrildi.