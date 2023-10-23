Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "paralel" ittifak girişimi! 6'lının ilçe yöneticileriyle gizli görüşme...

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN PARALEL İTTİFAK GİRİŞİMİ

İttifak dağılırken CHP'de de koltuk kavgası başladı. "Değişim" çağrılarına kulak tıkayan ve koltuğunu korumak için çeşitli hamleler yapan Kılıçdaroğlu, Kurultaya giderken bir hamle daha yaptı.

6 Partinin Genel Merkezlerinden gizili bir görüşme yapan Kılıçdaroğlu "paralel" bir ittifak girişiminde bulundu.

CHP yandaşı Sözcü'nün iddiasına göre Kılıçdaroğlu İstanbul'da altılı masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle 3 ayrı toplantı yaptı.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li Gürsel Tekin de katıldı.