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Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık olacak

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 23:33 Güncelleme 26 Ekim 2023, 23:38
Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık olacak

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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