'Seçimlik' Mücahid! Filistin atkılarıyla kürsü şovu yapıp "Kudüs" dersi veren Kılıçdaroğlu şimdilerde Gazze'deki İsrail soykırımına sessiz

Bu süreçte bir isim sessiz, etkisiz ve cılız duruşuyla tüm dikkatleri ve tepkileri üzerine topladı. O isim hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi... BİR TEK GAZZE'YE DUYARSIZ KALDI Resmi sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Takımı kutlayan, partisinin Yerel Yönetimler Marmara Çalıştayına ilişkin paylaşım yapan, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutlayan Kılıçdaroğlu bir tek Gazze 'ye duyarsız kaldı. Gazze'deki İsrail soykırımı, yok olup giden aileler, öldürülen bebekler ve toplu olarak gömülen şehitler... Vahim tabloya tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, tweet atmaya tenezzül bile etmiyor.





FİLİSTİN ATKILARI TAKIP "KUDÜS DAVAMIZ" DİYORDU...

Oysa aynı Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimlerinden önce "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır." diyordu. Bir zamanlar Filistin atkıları takıp kürsülerde boy gösteriyor, "Kudüs, Filistin bizim davamız" diyordu.





Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce Gazze için attığı tweet



2020 yılında Saadet Partisi'nin Yenikapı'da düzenlediği Büyük Kudüs Mitingi'ne katılan CHP lideri, "Kudüs bütün Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Çağımızın Haçlı zihniyeti ile Kudüs Müslümanların elinden alınmak isteniyor. Bu topraklar Haçlı zihniyetini yenmeyi başardı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle Haçlı seferlerini boşa çıkaracağız" demişti.



Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı;



"Siyasi olarak farklı görünen iki hareketi bir araya getiren bir davadır Kudüs. Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir"



"Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye, hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Orta Doğu, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musayız."



"Filistin için hak, hukuk ve adalet. Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistinli kardeşlerimizle birlikte inadına koruyacak ve savunacağız."