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'Seçimlik' Mücahid! Filistin atkılarıyla kürsü şovu yapıp "Kudüs" dersi veren Kılıçdaroğlu şimdilerde Gazze'deki İsrail soykırımına sessiz

Seçimden önce "Kudüs davası" dersi veren, Filistin atkılarıyla kürsülerde ve Meclis'te şov yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik soykırım karşısında 'dut yemiş bülbül' kesildi. Saadet Partisi'nin 'mücahid' ilan ettiği CHP lideri, Gazze'de yok olup giden aileler, öldürülen bebekler ve toplu olarak gömülen şehitlere duyarsız kaldı, tek bir paylaşım yapmaya tenezzül etmedi! Bu durum "Seçimlik mücahid Kılıçdaroğlu" yorumlarına sebep olurken CHP'nin Filistin meselesini siyasi çıkarları doğrultusunda kullandığını da açık etti.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 13:42 Güncelleme 17 Ekim 2023, 13:59
’Seçimlik’ Mücahid! Filistin atkılarıyla kürsü şovu yapıp Kudüs dersi veren Kılıçdaroğlu şimdilerde Gazze’deki İsrail soykırımına sessiz

Dünya Gazze'deki İsrail soykırımına şahitlik ediyor. Tel Aviv yönetimi yerinden ettiği Filistinlileri fosfor bombalarıyla katlediyor, Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ayaklar altına alan saldırılar günden güne artıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN MAZLUM FİLİSTİN'İN SESİ OLDU
Türkiye tarihi ve vicdani sorumluluğu gereği Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlum Filistinliler için devreye girdi. Dünya liderleriyle teker teker görüşen Erdoğan, tek çözümün başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti olduğunu vurguladı.

Gazze halkı için insani yardım taşıyan uçaklar peşi sıra havalandı, Mısır'a ulaştı.

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Ankara'nın Filistin konusunda attığı somut adımlar her kesim tarafından takdirle karşılandı. "En akıllı lafı Erdoğan etti, iktidar sağduyulu, Netanyahu Biden'ı değil Erdoğan'ı dinlesin" yorumları sıralandı.

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ANKARA'NIN KAPISINI ÇALAN ÇALANA
Bir yandan da esir alınan İsraillilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkeler ise Türkiye'den ricada bulunuyor. ABD'li Wall Street Journal, "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde" dedi.



Bu süreçte bir isim sessiz, etkisiz ve cılız duruşuyla tüm dikkatleri ve tepkileri üzerine topladı. O isim hiç şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi...

BİR TEK GAZZE'YE DUYARSIZ KALDI
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Takımı kutlayan, partisinin Yerel Yönetimler Marmara Çalıştayına ilişkin paylaşım yapan, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılını kutlayan Kılıçdaroğlu bir tek Gazze'ye duyarsız kaldı.

Gazze'deki İsrail soykırımı, yok olup giden aileler, öldürülen bebekler ve toplu olarak gömülen şehitler... Vahim tabloya tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, tweet atmaya tenezzül bile etmiyor.



FİLİSTİN ATKILARI TAKIP "KUDÜS DAVAMIZ" DİYORDU...
Oysa aynı Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimlerinden önce "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin'in yanıdır." diyordu. Bir zamanlar Filistin atkıları takıp kürsülerde boy gösteriyor, "Kudüs, Filistin bizim davamız" diyordu.


Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce Gazze için attığı tweet

2020 yılında Saadet Partisi'nin Yenikapı'da düzenlediği Büyük Kudüs Mitingi'ne katılan CHP lideri, "Kudüs bütün Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Çağımızın Haçlı zihniyeti ile Kudüs Müslümanların elinden alınmak isteniyor. Bu topraklar Haçlı zihniyetini yenmeyi başardı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle Haçlı seferlerini boşa çıkaracağız" demişti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı;

"Siyasi olarak farklı görünen iki hareketi bir araya getiren bir davadır Kudüs. Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir"

"Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye, hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Orta Doğu, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musayız."

"Filistin için hak, hukuk ve adalet. Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistinli kardeşlerimizle birlikte inadına koruyacak ve savunacağız."



RİYAKAR SİYASET, İÇLER ACISI HAL!
Seçimlerden evvel "Kudüs davası" dersi veren Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde sus pus olması, Filistinlileri siyasi çıkarları için kullandığını gözler önüne serdi.



Böylesi riyakar siyaset hem CHP'nin hem de Kılıçdaroğlu'nun içerisine düştüğü içler acısı hali de tescilledi.

Şu detayı hatırlamakta da fayda var...



MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU!
Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan etmişti.

Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahit' unvanını Kılıçdaroğlu için kullanmış, "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" demişti.


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