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Başkan Erdoğan'ın "Filistin" duruşuna destek yağdı! Fazıl Say: Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin izlediği Filistin politikası muhalif kimliğiyle ön plana çıkan birçok isim tarafından takdirle karşılandı. Fazıl Say "Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider Erdoğan'dır" dedi. CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Başkan Erdoğan ve hükümetin yol haritasına destek vererek "iktidar sağduyulu" ifadelerini kullandı. CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu İsrail’i düşünüyorsa Biden’a değil Erdoğan’a kulak verir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Öte yandan Prof. Dr. Celal Şengör ise "Savaş çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti" şeklinde konuştu.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 11:48 Güncelleme 14 Ekim 2023, 15:21
Başkan Erdoğan’ın Filistin duruşuna destek yağdı! Fazıl Say: Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası işgalci İsrail, Gazze'yi 3 koldan ablukaya aldı.

Sivil ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, fosfor bombaları kullanarak insanlık suçu işledi.


700'DEN FAZLA ÇOCUK KATLEDİLDİ!
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 215 kişi öldü, 8 bin 714 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında, İsrail saldırılarında ölenlerden 724'ünün çocuk ve 458'inin kadın olduğu kaydedildi.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında onlarca Filistinli can verdi. İşgalci İsrail'in ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen, bombalarla yıkıma uğrayan Gazze tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.



KÜRESEL BARIŞ AKTÖRÜ DEVREDE! PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
Tam da bu noktada Türkiye, akan kanın durması için devreye girdi. Başkan Erdoğan, önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas sonra da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Türkiye'nin sükuneti sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için her türlü gayreti göstereceğini söyledi. Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de Filistin konu başlığında görüşmeler gerçekleştirdi.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART"
Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.



Şu ifadeleri kullandı;

"ADİL BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"
"Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır. Gün, fevri değil, devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim"

TBMM'DEN ORTAK 'FİLİSTİN-İSRAİL' BİLDİRİSİ
TBMM tarafından İsrail-Filistin çatışması için yayımlanan ortak bildiride, Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırılar kınandı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin izlediği Filistin politikası muhalif kimliğiyle öne çıkan birçok isim tarafından takdirle karşılandı.

FAZIL SAY: BARIŞ İÇİN EN ÇOK EL UZATAN LİDER
Muhalif tavrı ile bilinen piyanist Fazıl Say Başkan Erdoğan Filistin meseledindeki duruşuna ilişkin, "Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider, Erdoğan'dır." dedi.

Say, "Bu bir gerçek. Gerçekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.





CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: İKTİDAR SAĞDUYULU
CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Başkan Erdoğan ve hükümetin Filistin politikasına destek vererek "iktidar sağduyulu" ifadelerini kullandı.


Yarkadaş, "TBMM'de ortak bir şekilde kaleme alınan metin Türkiye'nin ve iktidarın aslında konuya sağduyulu yaklaştığını ve dünyada belki de İsrail'in yanında olmayan sayılı devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Bu açıdan o bildiriye imza atan tüm partilerin milletvekillerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bugün bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.



"NETANYAHU BIDEN'A DEĞİL ERDOĞAN'A KULAK VERMELİ"
CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu İsrail'i düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak verir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı;

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında izlediği çizgiyle benzeşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 Ekim'de yaptığı, İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranmaya devam ederse, uluslararası toplumda tecrit olacağı uyarısı ise yerinde.

Netanyahu "İstediğimi yaparım ABD desteği bana yeter" kibrinin sadece kendisine değil, ülkesine de zarar verdiğini görmeli.

Orta Doğu'daki tüm iniş çıkışlara rağmen son 50 yıl boyunca İsrail'e düşmanlık yapmayan tek Müslüman ülkenin Türkiye kaldığını gösteriyor.

Netanyahu'nun İsrail'i biraz düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak vermesinde yarar olabilir.

Başkan Erdoğanın Filistin politikasına övgü! Fazıl Say, Celal Şengör, İlber Ortaylı... Dünyada en doğru ve en akıllı açıklamayı yapan lider


FAZIL SAY DAHA ÖNCE DE KONUŞMUŞTU: DÜNYA ÜZERİ EN İYİ EN DOĞRU AÇIKLAMALARI YAPAN LİDER
Sanatçı Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi.

Say şu ifadeleri kullandı;

"Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset "ölüm kültürü" vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim"

Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi."


CELAL ŞENGÖR: EN AKILLI LAFI ERDOĞAN ETTİ
Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında "İsrail-Hamas savaşı çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti. Bu Amerikalı aptallar dünyanın en büyük uçak gemisiyle İsrail'in arkasındayız dedi. Ulan siz Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladınız!" açıklamasını yaptı.

İLBER ORTAYLI DESTEKLEDİ
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, Şengör'ün açıklamalarına, "Evet, doğru" diyerek katılmıştı. Ortaylı, "Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladı. Cahil herifler" dedi.

"İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA ARABULUCUK YAPACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE"
Muhalif gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı bir programda Türkiye'nin Filistin diplomasisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Hacır, "İsrail ve Hamas arabuluculuk istese veya ortak bir noktada uzlaşmak için bir yer arasalar hangi ülkeyi seçerler sizce? Türkiye'nin dışında bir ülke yok" diye konuştu.

Putin ve Çinden Başkan Erdoğanın Filistin devleti kurulmalı çağrısına destek!

PUTİN VE ÇİN'DEN DESTEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek verdi.

Putin, "Filistin devleti kurulmasına ilişkin sorunlar çözülmeden durum normale dönmez" ifadelerini kullandı. Ortadoğu'da şiddetin en önemli nedeninin İsrail'in yerleşim yerleri siyaseti olduğunu belirten Putin, "İsrail, tarihi Filistin topraklarının büyük bölümünü askeri güç kullanarak işgal etti. Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde yer edindi ve adaletsizlik olarak görülüyor" dedi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünün kökeninde yatan sebep, Filistin sorununun adil şekilde çözülememesidir. Bundan tek çıkış yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı Abdullahtan Filistin-İsrail savaşına iki devletli çözüm önerisi: Filistinin tacı Kudüs kentidir

"FİLİSTİN'İN TACI KUDÜS KENTİDİR"
Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin - İsrail savaşına ilişkin konuştu. Abdullah, Başkan Erdoğan'ın "Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı" çağrısına destek veren Abdullah, bölgede barış ve istikrarın ancak iki devletli çözümle mümkün olabileceğini söyledi. Abdullah, "Filistin'in tacı Kudüs kentidir." ifadelerini kullandı.


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