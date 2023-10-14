Başkan Erdoğan'ın "Filistin" duruşuna destek yağdı! Fazıl Say: Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider

KÜRESEL BARIŞ AKTÖRÜ DEVREDE! PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR Tam da bu noktada Türkiye, akan kanın durması için devreye girdi. Başkan Erdoğan, önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas sonra da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Türkiye'nin sükuneti sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için her türlü gayreti göstereceğini söyledi. Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile de Filistin konu başlığında görüşmeler gerçekleştirdi. "BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART" Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.





Şu ifadeleri kullandı;

"ADİL BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

"Altını çizerek hep ifade ettiğimiz gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bir şiddet sarmalına girilmesi ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır. Gün, fevri değil, devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim"



TBMM'DEN ORTAK 'FİLİSTİN-İSRAİL' BİLDİRİSİ

TBMM tarafından İsrail-Filistin çatışması için yayımlanan ortak bildiride, Gazze'de bitmeyen insani trajediyi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırılar kınandı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin izlediği Filistin politikası muhalif kimliğiyle öne çıkan birçok isim tarafından takdirle karşılandı.