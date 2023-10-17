İşgalci İsrail ordusuna katılan Mine Gümüşkaya'ya tepkiler yükseldi! "Vatandaşlıktan çıkarılsın"

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor.

İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama başladı.

Bölgede elektiriği suyu ve gıdayı kesen hastaneleri bomnalayan İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.

Katliamcı İsrail'e Batı ve ABD destek verirken sosyal medyada da bir skandal patladı.

MİNE GÜMÜŞKAYA İSRAİL ORDUSUNA KATILDI

Mine Gümüşkaya isimli İsrail asıllı olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşı işgal ordusuna gönüllü asker olarak katıldı.