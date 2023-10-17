SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İşgalci İsrail ordusuna katılan Mine Gümüşkaya'ya tepkiler yükseldi! "Vatandaşlıktan çıkarılsın"

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama başladı. Gazze abluka altına alınırken işgalci İsrail'e en büyük destek ABD ve Batı'dan geldi. Türkiye İsrail'in soykırımına karşı ayağa kalkarken sosyal medyada bir skandal patladı. Mine Gümüşkaya isimli İsrail asıllı olduğu iddia edilen Türk vatandaşı İsrail ordusuna katıldı. Sosyal medyada mühimmat görselleri paylaşan Mine Gümüşkaya'ya tepki yağarken söz konusu şahıs kendisine tepki gösterenlere de saydırdı! Kullanıcılar Gümüşkaya'nın Türk vatandaşlığından çıkarılmasını talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 12:51 Güncelleme 17 Ekim 2023, 16:26
İşgalci İsrail ordusuna katılan Mine Gümüşkaya’ya tepkiler yükseldi! Vatandaşlıktan çıkarılsın

Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor.

İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile tarihinin en büyük kayıplarını veren İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden katliama başladı.

CANLI TAKİP | Gazzede katliam var! BMden kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısını vurdu

Bölgede elektiriği suyu ve gıdayı kesen hastaneleri bomnalayan İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işledi.

Katliamcı İsrail'e Batı ve ABD destek verirken sosyal medyada da bir skandal patladı.

MİNE GÜMÜŞKAYA İSRAİL ORDUSUNA KATILDI
Mine Gümüşkaya isimli İsrail asıllı olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşı işgal ordusuna gönüllü asker olarak katıldı.

Sosyal medyadan İsrail askeri kamuflajı ile poz veren Mine Gümüşkaya, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail savunma kuvvetlerine katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminin zafer bizim olacaktır" dedi.

FİLİSTİNLİ MAZLUMLARA ATILACAK FÜZELERİ PAYLAŞTI!
Gümüşkaya yaptığı paylaşımlarda üzerinde İbranice yazıların yer aldığı füzelerin ve mühimmatların görsellerine de yer verdi.

TEPKİLER YÜKSELDİ: VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN
Mine Gümüşkaya'ya sosyal medyada büyük tepki yükseldi.

Vatandaşlar şahsın vatandaşlıktan çıkarılmasını isterken Mine Gümüşkaya bu kez kendisine tepki gösterenleri hedef aldı.

TEPKİ GÖSTERENLERİ HEDEF ALDI: "BORDO KLAVYELİ ARAPSEVER TÜRKLER"
Gümüşkaya bacaklarını paylaşarak, "Bordo klavyeli arapsever Türkler reels videomu basmış sadece gülüyorum" dedi.

Skandalın ardından tepkiler daha da yükseldi. Gümüşkaya'nın vatandaşlık çıkarılmasını isteyen bazı paylaşımlar şu şekilde:


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
ABD’den İşgalci İsrail’e bir destek daha! 2 bin askere hazır ol emri verildi
Almanya Diyanet’i hedef gösterdi: İmamların oturma izni iptal edilsin! Bild mikrofonu FETÖ’cü Güvercine uzattı: Hocası da İsrail için ağlıyordu
Hayat finans
SON DAKİKA