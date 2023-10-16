Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Hamas’ın elindeki rehineler için Ankara’nın kapısını çalan çalana: Avrupa’dan Latin Amerika’ya talep yağıyor

İsrail'de esir alınan kişilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkelerse Türkiye'den ricada bulunuyor. TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALAN ÇALANA

ABD'li Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin rehine kriziyle ilgili Hamas'la yaptığı görüşmelerde, Hamas'ın ancak İsrail'in hapiste tuttuğu Filistinli savaşçıları serbest bırakması ve bombardımanları durdurması karşılığında esir takasını değerlendireceğini söylediğini yazdı. WSJ'ye konuşan Türk yetkili "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde. Mesajları gizlice iletmemizi istiyorlar" dedi. WSJ: "BİRÇOK HÜKÜMETTEN TÜRKİYE'YE TALEP YAĞIYOR"

WSJ, "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" diye yazdı. UKRAYNA, RUSYA, ABD ESİR TAKASI VE TAHIL ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dair, "NATO üyesi ülke, kendisini dünyanın kilit barış arabulucularından biri olarak konumlandırmaya çalışıyordu. Yakın zamanda Ukrayna, Rusya ve ABD arasında esir takası ve tahıl anlaşması görüşmelerine ev sahipliği yaptı" ifadeleri kullanıldı. "GAZZE'DEKİ DURUM MÜZAKEREYE UYGUN DEĞİL"

Ancak Türk istihbarat yetkilisi, savaşın epey kaotik ilerlediğine dikkat çekerek, "Gazze'deki mevcut fiziki durum müzakereye uygun şartları sağlamıyor" dedi.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin izlediği Filistin politikası muhalif kimliğiyle öne çıkan birçok isim tarafından takdirle karşılandı. FAZIL SAY: BARIŞ İÇİN EN ÇOK EL UZATAN LİDER

Muhalif tavrı ile bilinen piyanist Fazıl Say Başkan Erdoğan Filistin meseledindeki duruşuna ilişkin, "Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider, Erdoğan'dır." dedi. Say, "Bu bir gerçek. Gerçekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.







CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: İKTİDAR SAĞDUYULU

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Başkan Erdoğan ve hükümetin Filistin politikasına destek vererek "iktidar sağduyulu" ifadelerini kullandı.



Yarkadaş, "TBMM'de ortak bir şekilde kaleme alınan metin Türkiye'nin ve iktidarın aslında konuya sağduyulu yaklaştığını ve dünyada belki de İsrail'in yanında olmayan sayılı devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Bu açıdan o bildiriye imza atan tüm partilerin milletvekillerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bugün bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.





"NETANYAHU BIDEN'A DEĞİL ERDOĞAN'A KULAK VERMELİ"

CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu İsrail 'i düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak verir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yetkin şu ifadeleri kullandı;



Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında izlediği çizgiyle benzeşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 Ekim'de yaptığı, İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranmaya devam ederse, uluslararası toplumda tecrit olacağı uyarısı ise yerinde.



Netanyahu "İstediğimi yaparım ABD desteği bana yeter" kibrinin sadece kendisine değil, ülkesine de zarar verdiğini görmeli.



Orta Doğu'daki tüm iniş çıkışlara rağmen son 50 yıl boyunca İsrail'e düşmanlık yapmayan tek Müslüman ülkenin Türkiye kaldığını gösteriyor.



Netanyahu'nun İsrail'i biraz düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak vermesinde yarar olabilir.