PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Hamas'ın elindeki rehineler için Ankara'nın kapısını çalan çalana: Avrupa'dan Latin Amerika'ya talep yağıyor

Başkan Erdoğan'ın Filistin diplomasisi birçok çevre tarafından takdirle karşılanıyor. Erdoğan, liderlerle tek tek görüşme yaptı, Gazze'deki katliama her platformda tepki gösterdi. Hamas'ın elindeki rehine siviller için de devreye giren Başkan Erdoğan, müzakere sürecinin yürütülmesi için talimat verdi. Esir alınan İsraillilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkeler ise Türkiye'den ricada bulunuyor.  ABD'li Wall Street Journal, "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde" dedi. Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüne dikkat çekilen haberde "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" ifadelerine yer verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 16:37 Güncelleme 16 Ekim 2023, 17:04
Dünyanın umudu Başkan Erdoğan! Hamas’ın elindeki rehineler için Ankara’nın kapısını çalan çalana: Avrupa’dan Latin Amerika’ya talep yağıyor
ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir katliam işliyor.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız bombalayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan çocuk hastanesini fosfor bombasıyla vuracak kadar katliamın dozunu artırdı.

HAYALET ŞEHİR GAZZE! 2750 ŞEHİT, 600'DEN FAZLASI ÇOCUK...
Saldırılarda bugüne kadar 600'den fazlası çocuk olmak üzere 2750 Filistinli şehit düştü. İsrail tarafından ablukaya alınan, elektrik ve suyu kesilen ve bombalarla yıkıma uğrayan Gazze ise tam anlamıyla hayalet şehre dönüştü.


KÜRESEL BARIŞ AKTÖRÜ DEVREDE! PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
Tam da bu noktada Türkiye, akan kanın durması için devreye girdi.

Başkan Erdoğan, önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas sonra da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Türkiye'nin sükuneti sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için her türlü gayreti göstereceğini söyledi.

Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de Filistin konu başlığında görüşmeler gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğandan Gazze için yoğun diplomasi! Hamas, İsrailli bir kadını iki çocuğuyla beraber serbest bıraktığını açıkladı

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞART"
Erdoğan, bölgeye kalıcı huzur ve barışın ancak meşruiyeti Birleşmiş Milletler kararlarına dayanan, 1967 sınırlarında ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tüm dünya tarafından tanınmasıyla gelebileceğinin altını çizdi.

BAŞKAN ERDOĞAN HAMAS'IN ELİNDEKİ REHİNELER İÇİN DEVREDE
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın elindeki rehine siviller için de devreye girdi. Erdoğan'ın rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

İsrail'de esir alınan kişilerin aileleri ve rehinelerin kimliğini öğrenmek isteyen ülkelerse Türkiye'den ricada bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALAN ÇALANA
ABD'li Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin rehine kriziyle ilgili Hamas'la yaptığı görüşmelerde, Hamas'ın ancak İsrail'in hapiste tuttuğu Filistinli savaşçıları serbest bırakması ve bombardımanları durdurması karşılığında esir takasını değerlendireceğini söylediğini yazdı.

WSJ'ye konuşan Türk yetkili "Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok devlet Ankara'yla temas halinde. Mesajları gizlice iletmemizi istiyorlar" dedi.

WSJ: "BİRÇOK HÜKÜMETTEN TÜRKİYE'YE TALEP YAĞIYOR"
WSJ, "Türkiye'deki diplomatlara ve istihbarat görevlilerine, Latin Amerika'dakiler dahil birçok hükümetten talep yağıyor" diye yazdı.

UKRAYNA, RUSYA, ABD ESİR TAKASI VE TAHIL ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Haberde, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dair, "NATO üyesi ülke, kendisini dünyanın kilit barış arabulucularından biri olarak konumlandırmaya çalışıyordu. Yakın zamanda Ukrayna, Rusya ve ABD arasında esir takası ve tahıl anlaşması görüşmelerine ev sahipliği yaptı" ifadeleri kullanıldı.

"GAZZE'DEKİ DURUM MÜZAKEREYE UYGUN DEĞİL"
Ancak Türk istihbarat yetkilisi, savaşın epey kaotik ilerlediğine dikkat çekerek, "Gazze'deki mevcut fiziki durum müzakereye uygun şartları sağlamıyor" dedi.

Başkan Erdoğanın Filistin duruşuna destek yağdı! Fazıl Say: Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin izlediği Filistin politikası muhalif kimliğiyle öne çıkan birçok isim tarafından takdirle karşılandı.

FAZIL SAY: BARIŞ İÇİN EN ÇOK EL UZATAN LİDER
Muhalif tavrı ile bilinen piyanist Fazıl Say Başkan Erdoğan Filistin meseledindeki duruşuna ilişkin, "Dünya üzerinde barışı sağlamaya en çok el uzatan lider, Erdoğan'dır." dedi.

Say, "Bu bir gerçek. Gerçekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.




CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: İKTİDAR SAĞDUYULU
CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Başkan Erdoğan ve hükümetin Filistin politikasına destek vererek "iktidar sağduyulu" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, "TBMM'de ortak bir şekilde kaleme alınan metin Türkiye'nin ve iktidarın aslında konuya sağduyulu yaklaştığını ve dünyada belki de İsrail'in yanında olmayan sayılı devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Bu açıdan o bildiriye imza atan tüm partilerin milletvekillerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bugün bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.



"NETANYAHU BIDEN'A DEĞİL ERDOĞAN'A KULAK VERMELİ"
CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu İsrail'i düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak verir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı;

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında izlediği çizgiyle benzeşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 Ekim'de yaptığı, İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranmaya devam ederse, uluslararası toplumda tecrit olacağı uyarısı ise yerinde.

Netanyahu "İstediğimi yaparım ABD desteği bana yeter" kibrinin sadece kendisine değil, ülkesine de zarar verdiğini görmeli.

Orta Doğu'daki tüm iniş çıkışlara rağmen son 50 yıl boyunca İsrail'e düşmanlık yapmayan tek Müslüman ülkenin Türkiye kaldığını gösteriyor.

Netanyahu'nun İsrail'i biraz düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak vermesinde yarar olabilir.


CELAL ŞENGÖR: EN AKILLI LAFI ERDOĞAN ETTİ
Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında "İsrail-Hamas savaşı çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti. Bu Amerikalı aptallar dünyanın en büyük uçak gemisiyle İsrail'in arkasındayız dedi. Ulan siz Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladınız!" açıklamasını yaptı.

İLBER ORTAYLI DESTEKLEDİ
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, Şengör'ün açıklamalarına, "Evet, doğru" diyerek katılmıştı. Ortaylı, "Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladı. Cahil herifler" dedi.

"İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA ARABULUCUK YAPACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE"
Muhalif gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı bir programda Türkiye'nin Filistin diplomasisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Hacır, "İsrail ve Hamas arabuluculuk istese veya ortak bir noktada uzlaşmak için bir yer arasalar hangi ülkeyi seçerler sizce? Türkiye'nin dışında bir ülke yok" diye konuştu.



Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
Sosyal medya Gazze için ayağa kalktı: #EmphatizeWithGaza
Türk Telekom
SON DAKİKA