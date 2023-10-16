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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? Faik Öztrak'tan kaçamak yanıt!

İstanbul'daki İl Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik'in kazanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun Kurultayda aday olmayacağı iddia edilirken bu ihtimali güçlendirecek bir gelişme yaşandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Kılıçdaroğlu aday olacak mı?" sorusuna kaçamak bir yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 17:33 Güncelleme 16 Ekim 2023, 17:53
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? Faik Öztrak’tan kaçamak yanıt!

Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim" diyerek çıkış yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı savaş verirken bomba bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYINA KARŞI KAZANDI
İstanbul'daki İl Başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'a karşı kazandı.

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Çelik'i kamuoyu önünde tebrik etmemesi CHP Genel Başkanının sonuçtan memnun olmadığını gösterirken bomba bir iddia daha gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK MI?
Kılıçdaroğlu'nun gelen sonuçla birlikte Kasım ayında yapılacak olan Kurutay'da aday olmayacağı CHP kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Bu soru bugün CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. ATV tarafından Öztrak'a "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul Kongresi'nin ardından bazı illeri de "değişimcilere" kaptırdı. Bu sonuçların ardından Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa aday olmayacağı yorumları yapılıyor. Parti bu sonuçlara rağmen Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek mi?" sorusu yöneltildi.

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FAİK ÖZTRAK'TAN KAÇAK YANIT! "ADAY OLACAK" DİYEMEDİ
Faik Öztrak'ın söz konusu soruya verdiği yanıt iddiaları güçlendirdi. Öyle ki Öztrak, "Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olacak" diyemedi.

CHP'li Faik Öztrak'tan kaçamak yanıt!

Öztrak "CHP'de Genel Başkan Adayını da Genel Başkanı da Parti değil kurultay delegeleri belirler." ifadelerini kullandı.

CHP'de "Kapma kaptırma çalma çırpma" işlerinin olmayacağını savunan Öztrak, "Bizde demokratik kurallar çerçevesinde yarış olur." iddiasında bulundu.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI
CHP'de Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan 4 isim oldu.

Şimdiye kadar CHP'den dört isim Genel Başkanlık için aday adaylığını açıkladı.

O isimler şu şekilde; CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Örsan K. Öymen, İlhan Cihaner, Ünal Karahasan.

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CHP'DEKİ KOLTUK KAVGASI
Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de koltuk kavgası bitmiyor.

Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yineleyen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.

karşısında destek verdiği İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanı olduğu olaylı İstanbul kongresinde de 2028 hayallerini dile getirdi.

Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yineleyen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.

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Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayan İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İBB'ye kırdı.

TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özgür Özel'i destekledi.

Böylelikle Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği 'tavşan aday' formülü tescillendi.



İMAMOĞLU ÖZEL İLE ORTAK 2028 HEDEFİNİ AÇIK ETTİ
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'ın karşısında destek verdiği İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanı olduğu olaylı İstanbul kongresinde de 2028 hayallerini dile getirdi.



"2028'de Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıyoruz" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, "2029'da daha büyük başarılara imza atıyoruz yerel seçimlerde. Hedefimiz budur. Bu tarihleri zihinlerimize kazıyalım. Ayağımıza taş değmesin, taşları temizleyelim, yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun" şeklinde konuştu.


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