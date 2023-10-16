Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? Faik Öztrak’tan kaçamak yanıt!

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI
CHP'de Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan 4 isim oldu.
Şimdiye kadar CHP'den dört isim Genel Başkanlık için aday adaylığını açıkladı.
O isimler şu şekilde; CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Örsan K. Öymen, İlhan Cihaner, Ünal Karahasan.
CHP'DEKİ KOLTUK KAVGASI
Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de koltuk kavgası bitmiyor.
Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yineleyen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.
karşısında destek verdiği İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanı olduğu olaylı İstanbul kongresinde de 2028 hayallerini dile getirdi.
Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yineleyen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.
Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayan İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İBB'ye kırdı.
TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özgür Özel'i destekledi.
Böylelikle Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği 'tavşan aday' formülü tescillendi.
İMAMOĞLU ÖZEL İLE ORTAK 2028 HEDEFİNİ AÇIK ETTİ
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'ın karşısında destek verdiği İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanı olduğu olaylı İstanbul kongresinde de 2028 hayallerini dile getirdi.
"2028'de Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıyoruz" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, "2029'da daha büyük başarılara imza atıyoruz yerel seçimlerde. Hedefimiz budur. Bu tarihleri zihinlerimize kazıyalım. Ayağımıza taş değmesin, taşları temizleyelim, yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun" şeklinde konuştu.