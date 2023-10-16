Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? Faik Öztrak’tan kaçamak yanıt!

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI

CHP'de Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan 4 isim oldu.

Şimdiye kadar CHP'den dört isim Genel Başkanlık için aday adaylığını açıkladı.

O isimler şu şekilde; CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Örsan K. Öymen, İlhan Cihaner, Ünal Karahasan.

CHP'DEKİ KOLTUK KAVGASI

Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de koltuk kavgası bitmiyor.



Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yineleyen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.

karşısında destek verdiği İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanı olduğu olaylı İstanbul kongresinde de 2028 hayallerini dile getirdi.



Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yineleyen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.