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A Haber tüm Müslümanların kalbi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da! İşgalci İsrail'den Filistinlilere zulüm: Gençler içeri alınmıyor cezalandırılıyor!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı işgalci İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. İşgalci devlet ise karşılık olarak Gazze'de katliam yaptı. Dünyanın gözü önünde Filistinlilere ölüm yağdıran soykırımcı İsrail, Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'daki cumada sadece 5 bin kişinin namaz kılmasına izin vermişti. Girmenin zor olduğu Mescid-i Aksa'yı A Haber görüntüledi. Filistinli bir gencin Aksa'ya girişinin 6 ay yasaklandığını belirten A Haber muhabiri Özlem Aktay, İsrail polisinin sözde istihabarat raporuyla bu kararı verdiğine dikkat çekerek, "Filistinliler kendi topraklarında buraya ulaşamıyorlar." dedi.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 17:58 Güncelleme 16 Ekim 2023, 18:00
A Haber tüm Müslümanların kalbi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da! İşgalci İsrail’den Filistinlilere zulüm: Gençler içeri alınmıyor cezalandırılıyor!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

A Haber ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da!

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİNDE ZULÜM
Dünyanın gözü önünde Filistinlilere ölüm yağdıran işgal devleti, Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'daki cuma namazında sadece 5 bin kişi namaz kılabilmişti.

Girmenin zor olduğu Mescid-i Aksa'yı A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner Kalkan görüntüledi.

GENÇ FİLİSTİNLİLERİ BU ALANA ALMIYORLAR
Birçok güvenlik noktasından geçtiklerini belirten Aktay, "Filistinliler buraya girerken birçok zulme maruz kalıyor. Buraya girmek hiç kolay değil, genellikle genç Filistinlileri bu alana almıyorlar."

"Cuma namazı için Filistinliler buraya akın ederken 40 yaşın altındaki gençlerin buraya girişine izin verilmiyor." dedi.

FİLİSTİNLİLER KENDİ TOPRAKLARINDA CEZALANDIRILIYOR
Filistinli bir gencin Aksa'ya girişinin 6 ay yasaklandığını belirten Aktay, İsrail polisinin sözde istihabarat raporuyla bu kararı verdiğine dikkat çekerek, "Filistinliler kendi topraklarında buraya ulaşamıyorlar."

"Ulaşmak isteyenler ise binbir güçlük yaşıyor, içeri alınmıyor, cezalandırılıyor." ifadelerini kulladı.



SON CUMA NAMAZINDA SADECE 5 BİN FİLİSTİNLİ CUMA NAMAZI KILABİLDİ
İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli son cuma namazını kılabildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.

İsrail'in kısıtlamaları dolayısıyla sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail polisi yaklaşık on kişilik bir grupla Mescid-i Aksa avlusundaki Kubbetu's Sahra'nın Camisi'nin yanında namaz boyunca bekledi.

Herhangi bir olayın yaşanmadığı Aksa'da cuma namazının ardından Kıble Mescidi'nden tekbir sesleri yükseldi.

Hutbede ise İsrail saldırıları dolayısıyla Gazze Şeridi'nde yaşanan duruma dikkat çekilerek, Arap ve İslam alemine Filistinlilerin yanında yer alma çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail güçleri Eski Şehir'in Aksa'ya çıkan yollarında yoğun güvenlik önlemleri alırken, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinli gençleri tartakladı.

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