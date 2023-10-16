A Haber tüm Müslümanların kalbi ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da! İşgalci İsrail’den Filistinlilere zulüm: Gençler içeri alınmıyor cezalandırılıyor!





SON CUMA NAMAZINDA SADECE 5 BİN FİLİSTİNLİ CUMA NAMAZI KILABİLDİ

İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli son cuma namazını kılabildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi.