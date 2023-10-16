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İstanbul'da ulaşım çilesi: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamadı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. Bir süre sonra seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 07:45 Güncelleme 16 Ekim 2023, 08:03
İstanbul’da ulaşım çilesi: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nın bir bölümünde seferler yapılamadı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda güzergah dışındaki yol çalışması esnasında iş makinesinin katener (enerji) teline zarar vermesi nedeniyle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızın güzergahında hat dışında yapılan yol çalışması esnasında iş makinesinin katener teline zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili yapılan son açıklamada, tramvay hattında seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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