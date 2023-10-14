Ekrem İmamoğlu icazete mi gidiyor? Kurultay öncesi ABD yolcusu!

Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de koltuk kavgası bitmiyor.
Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yinelen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.
Genel seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan CHP'de koltuk kavgası bitmiyor.
Kaybedilen seçimin sabahında 'değişim' diyerek uyanan ve her fırsatta bunu yinelen Ekrem İmamoğlu zoom cuntasını toplayıp paralel bir CHP bile kurdu.
Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıramayan İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İBB'ye kırdı.
TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ
Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" diyen Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti. İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özgür Özel'i destekledi.
Böylelikle Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği 'tavşan aday' formülü tescillendi.
İMAMOĞLU 2028 HEDEFİNİ AÇIK ETTİ
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun adayı Cemal Canpolat'ın karşısında destek verdiği İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanı olduğu olaylı İstanbul kongresinde de 2028 hayallerini dile getirdi.
"2028'de Cumhurbaşkanlığı'nı kazanıyoruz" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu, "2029'da daha büyük başarılara imza atıyoruz yerel seçimlerde. Hedefimiz budur. Bu tarihleri zihinlerimize kazıyalım. Ayağımıza taş değmesin, taşları temizleyelim, yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun" şeklinde konuştu.
ABD'YE GİDİYOR
Koltuk sevdasından vazgeçmediği görülen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP yandaşı TELE 1 Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini iddia etti.
İmamoğlu'nun, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Nilüfer Esen Bilgin'le İstanbul'da bir görüşme yaptığı ve burada Washington'a gideceğini söylediği belirtildi.
DERNEK YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK
İmamoğlu'nun Washington'daki ziyaretinde "bazı dernek yöneticileriyle görüşeceği" öğrenildi.
İCAZETE Mİ GİDİYOR?
İmamoğlu'nun bu ziyareti "Kasım ayında yapılacak Kurultay öncesi icazete mi gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce ABD'ye bir ziyaret düzenlemiş ve 8 saatlik sır kayboluşa imza atmıştı.
Takvim.com.tr'nin "İcazet turu" diyerek gündeme getirdiği 8 satlik kayboluşu Kemal Kılıçdaroğlu "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmiş takip eden süreçte 8'li koalisyonun adayı olmuştu.
İMAMMOĞLU ABD BAYRAKLI YATTA SIR GÖRÜŞME YAPMIŞTI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yabancı elçilerle temasları da biliniyor.
Zaman zaman ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile temas kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıllarda İstanbullu karla boğuşurken İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balıkçıda yakalanmıştı.
İmamoğlu son olarak Haziran ayında Urla'dan Bodrum'a geçerek ABD bayraklı bir yatta 'kulis' yaptığı öğrenilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun yakınındaki isimleri bile iskelede bırakıp giriştiği bu temasta kimle görüştüğü merak konusu olmuştu.