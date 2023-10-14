Ekrem İmamoğlu icazete mi gidiyor? Kurultay öncesi ABD yolcusu!

ABD'YE GİDİYOR

Koltuk sevdasından vazgeçmediği görülen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP yandaşı TELE 1 Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini iddia etti. İmamoğlu'nun, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) Başkanı Nilüfer Esen Bilgin'le İstanbul'da bir görüşme yaptığı ve burada Washington'a gideceğini söylediği belirtildi.

DERNEK YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

İmamoğlu'nun Washington'daki ziyaretinde "bazı dernek yöneticileriyle görüşeceği" öğrenildi.

İCAZETE Mİ GİDİYOR?

İmamoğlu'nun bu ziyareti "Kasım ayında yapılacak Kurultay öncesi icazete mi gidiyor" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce ABD'ye bir ziyaret düzenlemiş ve 8 saatlik sır kayboluşa imza atmıştı. Takvim.com.tr'nin "İcazet turu" diyerek gündeme getirdiği 8 satlik kayboluşu Kemal Kılıçdaroğlu "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmiş takip eden süreçte 8'li koalisyonun adayı olmuştu.

İMAMMOĞLU ABD BAYRAKLI YATTA SIR GÖRÜŞME YAPMIŞTI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yabancı elçilerle temasları da biliniyor. Zaman zaman ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile temas kuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıllarda İstanbullu karla boğuşurken İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balıkçıda yakalanmıştı.

İmamoğlu son olarak Haziran ayında Urla'dan Bodrum'a geçerek ABD bayraklı bir yatta 'kulis' yaptığı öğrenilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun yakınındaki isimleri bile iskelede bırakıp giriştiği bu temasta kimle görüştüğü merak konusu olmuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN