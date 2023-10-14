Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi! Gazze ve insani yardımlar masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Hakan Fidan - Sisi görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.



Söz konusu açıklama şu ifadelere yer verildi;



Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze halkının cezalandırma politikalarına, kuşatmaya, açlığa ve yerinden edilmeye maruz bırakılmamasının önemini vurguladı.



Taraflar, insani yardımların Gazze halkına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirtti.



Mısır ve Türkiye, Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm sağlanmasının önemini teyit etti.





MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Türkiye ve Mısır Dışişleri bakanlıkları da karşılıklı büyükelçi atamalarının ardından ilk kez bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşı Semih Şükri arasındaki görüşmedeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma ve Gazze'deki insani kriz olması bekleniyor. Türkiye rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürürken, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve bölgedeki insani kriz de toplantılarda değerlendirilecek. Toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin görüşme takvimine ilişkin yol haritasının da oluşturulması bekleniyor.